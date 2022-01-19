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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2022 » Январь » 19 » 11:33:17

Разработанный в Житомирской политехнике проект победил на научном конкурсе и получил госфинансирование

Сегодня, 11:33:17 688 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Разработанный в Житомирской политехнике проект победил на научном конкурсе и получил госфинансирование

 Преподаватели и студенты Житомирской политехники победили в конкурсе научных и экспериментальных разработок молодых ученых и получили от государства 2 миллиона 400 тысяч гривен.

Они представили проект системы, с помощью которой можно обнаруживать пожары и утечки тепловой энергии, сообщает "Суспільне".

Кроме того, система будет определять уровень загрязненности воздуха газами.
 

"Также ее будут использовать для измерения утечек тепла в помещениях жилого назначения, для проведения задач энергоаудита, – говорит Андрей Ткачук, заведующий кафедрой автоматизации и компьютерно-интегрированных технологий. – В перспективе эту систему смогут использовать пожарные службы, экологические инспекции и в военных целях".


Новый проект будут реализовываться в течение трех лет. К участию в проекте будут привлекаться молодые ученые в возрасте до 35 лет разных специальностей.

В настоящее время около 15 преподавателей и 30 студентов проводят в лаборатории Житомирской политехники научные исследования.
 
Тэги: Проект, Житомирская политехника, лаборатория
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Комментариев: 1
suhoj29
1 Сухий Житомир (suhoj29)   • 12:12:44, Сегодня [Материал]

респект!
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