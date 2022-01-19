Разработанный в Житомирской политехнике проект победил на научном конкурсе и получил госфинансирование

Преподаватели и студенты Житомирской политехники победили в конкурсе научных и экспериментальных разработок молодых ученых и получили от государства 2 миллиона 400 тысяч гривен.
Они представили проект системы, с помощью которой можно обнаруживать пожары и утечки тепловой энергии, сообщает "Суспільне".
Кроме того, система будет определять уровень загрязненности воздуха газами.
"Также ее будут использовать для измерения утечек тепла в помещениях жилого назначения, для проведения задач энергоаудита, – говорит Андрей Ткачук, заведующий кафедрой автоматизации и компьютерно-интегрированных технологий. – В перспективе эту систему смогут использовать пожарные службы, экологические инспекции и в военных целях".
Новый проект будут реализовываться в течение трех лет. К участию в проекте будут привлекаться молодые ученые в возрасте до 35 лет разных специальностей.
В настоящее время около 15 преподавателей и 30 студентов проводят в лаборатории Житомирской политехники научные исследования.