Полиция выпустит на дороги автомобили «фантомы»: как они выглядят

Полиция в ближайшие дни выпустит на украинские дороги автомобили "фантомы". Их цель – контроль за соблюдением правил дорожного движения. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает сайт МВД.
"Фантомы" не имеют опознавательных знаков и внешне выглядят как обычные гражданские автомобили, однако их экипажи будут состоять из полицейских. На борту авто присутствует оборудование, которое способно фиксировать скорость других автомобилей.
"Автомобиль "фантом" без опознавательных знаков и может фиксировать многие объекты одновременно. Система будет передавать информацию – и нарушитель будет получать штраф за превышение скорости", – сообщил министр.
Автомобили-фантомы способны фиксировать скорость нескольких автомобилей одновременно – как в попутном, так и в обратном направлениях.
"Ожидается, что присутствие таких автопатрулей на наших автодорогах будет способствовать украинцам в соблюдении Правил дорожного движения и улучшит ситуацию на дорогах"
, – отмечают в МВД.
Скрытые патрули будут использовать кроссоверы Skoda Kodiaq серого цвета. Их проблесковые маячки спрятаны за решеткой радиатора и смонтированы в заднем бампере. Отличить автомобили можно, если присмотреться: спереди и сзади за стеклом установлено оборудование для измерения скорости.
Фото: МВД