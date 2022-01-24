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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 24 » 15:02:38

Полиция выпустит на дороги автомобили «фантомы»: как они выглядят

Сегодня, 15:02:21 1002 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция выпустит на дороги автомобили «фантомы»: как они выглядят

 Полиция в ближайшие дни выпустит на украинские дороги автомобили "фантомы". Их цель – контроль за соблюдением правил дорожного движения. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает сайт МВД.

"Фантомы" не имеют опознавательных знаков и внешне выглядят как обычные гражданские автомобили, однако их экипажи будут состоять из полицейских. На борту авто присутствует оборудование, которое способно фиксировать скорость других автомобилей.
 

"Автомобиль "фантом" без опознавательных знаков и может фиксировать многие объекты одновременно. Система будет передавать информацию – и нарушитель будет получать штраф за превышение скорости", – сообщил министр.


Автомобили-фантомы способны фиксировать скорость нескольких автомобилей одновременно – как в попутном, так и в обратном направлениях.

"Ожидается, что присутствие таких автопатрулей на наших автодорогах будет способствовать украинцам в соблюдении Правил дорожного движения и улучшит ситуацию на дорогах", – отмечают в МВД.

Скрытые патрули будут использовать кроссоверы Skoda Kodiaq серого цвета. Их проблесковые маячки спрятаны за решеткой радиатора и смонтированы в заднем бампере. Отличить автомобили можно, если присмотреться: спереди и сзади за стеклом установлено оборудование для измерения скорости.
 

Фото: МВД
Тэги: полиция, фантом, МВД
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Комментариев: 2
ax
1 Ax Axovich (ax)   • 17:38:02, Сегодня [Материал]

цікаво яка точність у цих вимірювань
RaID
2 Сергій (RaID)   • 18:07:24, Сегодня [Материал]

Автомобіль фантом це мабуть тому що на всю країну їх всього чотири штуки і ймовірність зустріти його фантомна.
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