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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 28 » 14:37:07

В армию попросился сам: что говорят односельчане о днепровском стрелке Рябчуке

Сегодня, 14:37:07 582 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В армию попросился сам: что говорят односельчане о днепровском стрелке Рябчуке

 Артемий Рябчук, который 27 января расстрелял своих сослуживцев из Национальной гвардии на режимном объекте, в памяти жителей его родного села под Одессой остался примерным и ответственным молодым человеком.

Даже в армию парень попросился сам. После службы хотел получить работу с достойной оплатой, чтобы помогать матери, оставшейся вдовой. Об этом журналистам издания "Сегодня" рассказала староста села Броска в Измаильском районе Светлана Москвич. 

Женщина утверждает, что произошедшее повергло в шок местных жителей и большинство из них считает, что в этой ситуации осталось много невыясненного.
 

"Артемий ушел в армию всего три месяца назад. Возможно, там что-то произошло, и он не выдержал. Может быть, какая-то несправедливость. Я читала, что был какой-то инцидент и Артем заступился за человека. У него было обостренное чувство справедливости", – пояснила староста.


Женщина также вспоминает, что после широкой огласки трагедии ей стали звонить фермеры, у которых нацгвардеец подрабатывал до службы. По их словам, когда все ребята поселка шли на дискотеку, Рябчук оставался и ответственно работал, поскольку понимал, что он один кормилец в своей семье.
 

"Они приехали в наше село в 1986 году. Нормальная семья, верующая, вроде евангельских баптистов. Отец Артемия скончался в 2018 году, старшая сестра вышла замуж и уехала. Кстати, мама переехала к дочери еще до того, как это произошло, поскольку у той родился ребенок", – пояснила Светлана Москвич.


Так, по ее заверениям, ничто не давало повода сомневаться в адекватности парня: он был хорошо воспитан, и произошедшее никак не вяжется с тем человеком, который рос на глазах у старожилов. Такого же мнения, по словам старосты, придерживаются и преподаватели техникума, где учился Артемий.

"Корень трагедии надо искать там, где он служил", – заключила женщина.

Напомним, городе Днепр на территории Южного машиностроительного завода боец Нацгвардии устроил стрельбу. Погибли пять человек - четверо нацгвардейцев и гражданская. Еще пятеро получили ранения.
Тэги: днепр, Рябчук, Нацгвардия, стрельба
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