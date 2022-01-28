В армию попросился сам: что говорят односельчане о днепровском стрелке Рябчуке

Артемий Рябчук, который 27 января расстрелял своих сослуживцев из Национальной гвардии на режимном объекте, в памяти жителей его родного села под Одессой остался примерным и ответственным молодым человеком.
Даже в армию парень попросился сам. После службы хотел получить работу с достойной оплатой, чтобы помогать матери, оставшейся вдовой. Об этом журналистам издания "Сегодня
" рассказала староста села Броска в Измаильском районе Светлана Москвич.
Женщина утверждает, что произошедшее повергло в шок местных жителей и большинство из них считает, что в этой ситуации осталось много невыясненного.
"Артемий ушел в армию всего три месяца назад. Возможно, там что-то произошло, и он не выдержал. Может быть, какая-то несправедливость. Я читала, что был какой-то инцидент и Артем заступился за человека. У него было обостренное чувство справедливости", – пояснила староста.
Женщина также вспоминает, что после широкой огласки трагедии ей стали звонить фермеры, у которых нацгвардеец подрабатывал до службы. По их словам, когда все ребята поселка шли на дискотеку, Рябчук оставался и ответственно работал, поскольку понимал, что он один кормилец в своей семье.
"Они приехали в наше село в 1986 году. Нормальная семья, верующая, вроде евангельских баптистов. Отец Артемия скончался в 2018 году, старшая сестра вышла замуж и уехала. Кстати, мама переехала к дочери еще до того, как это произошло, поскольку у той родился ребенок", – пояснила Светлана Москвич.
Так, по ее заверениям, ничто не давало повода сомневаться в адекватности парня: он был хорошо воспитан, и произошедшее никак не вяжется с тем человеком, который рос на глазах у старожилов. Такого же мнения, по словам старосты, придерживаются и преподаватели техникума, где учился Артемий.
"Корень трагедии надо искать там, где он служил"
, – заключила женщина.
Напомним, городе Днепр на территории Южного машиностроительного завода боец Нацгвардии устроил стрельбу. Погибли пять человек
- четверо нацгвардейцев и гражданская. Еще пятеро получили ранения.