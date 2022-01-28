В армию попросился сам: что говорят односельчане о днепровском стрелке Рябчуке

"Артемий ушел в армию всего три месяца назад. Возможно, там что-то произошло, и он не выдержал. Может быть, какая-то несправедливость. Я читала, что был какой-то инцидент и Артем заступился за человека. У него было обостренное чувство справедливости", – пояснила староста.