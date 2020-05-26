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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 26 » 13:19:15

Кровавая бойня на Житомирщине: кем на самом деле были жертвы массового убийства

Сегодня, 13:45:43 2521 39 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кровавая бойня на Житомирщине: кем на самом деле были жертвы массового убийства

 На Житомирщине в ночь на 22 мая мужчина из ружья расстрелял компанию друзей, которая приехала к нему на отдых. Все погибшие – или ветераны войны, или действующие военнослужащие Нацгвардии. 

Они подружились на войне – вместе служили в батальонt имени генерал-майора Сергея Кульчицкого. Они продолжали поддерживать дружеские отношения на мирной территории, после того, как часть из них окончила свою службу – говорится в материале 24 канала.
 

Кто погиб в результате стрельбы

 
  • Боец батальона Кульчицкого Владислав Мамиченко (псевдо "Мамик");
  • Боец батальона Кульчицкого Андрей Москалец ("Малек);
  • Боец бригады быстрого реагирования и ветеран батальона Кульчицкого Виталий Вульчин ("Расстрига");
  • Ветеран батальона Кульчицкого Владимир Куприянов ("Фин");
  • Ветеран батальона Кульчицкого Эскендер Османов ("Эскендер");
  • Ветеран батальона Кульчицкого и волонтер Роман Ханенко ("Гец");
  • Ветеран батальона Кульчицкого Александр Белоус ("Белый").


Что известно о погибших на Житомирщине


Все, кого мы опросили, отметили, что погибшие были трудоустроены, не были склонны к жестокости, любили рыбалку и на пруд к Захаренко наведывались отдыхать годами. Собственно, как и немало других силовиков. Как рассказали работники Минобороны и Генштаба ВСУ, этот пруд был популярным местом отдыха также среди их офицеров, которые любят рыбачить.

Действующий боец батальона Кульчицкого Павел с псевдо "Меткий" знает погибших с 2015 года – они вместе воевали. По его словам, все они были опытными и увлеченными рыбаками. Что, в частности, помогло им и во время боевых действий.
 

"С большинством из них я познакомился во время выезда в их первую ротацию. Я был заместителем командира взвода. Они все тогда были неопытные и по ходу дела набирались боевого опыта. Помню, как мы на позиции делали обустройство места дислокации и ребята это делать уже умели", – отметил боец.


"У них был опыт частых выездов на природу, на ту же рыбалку, и обустраиваться на месте они могли, используя все, что есть под рукой: ветки, листья. Они делали такие хибарки, где можно было уютно отдыхать. Ну, и замаскироваться, естественно", – рассказал он.

По его словам, они неоднократно говорили и про пруд, где их убили, мол, у них есть такое замечательное место, где они получают кучу положительных эмоций.
 

"Приглашали всех после ротации поехать туда отдохнуть и порыбачить. Они очень сильно уважали это дело – половить рыбку. Годами туда ездили. Хорошо знали человека, который их убил. Мы все об этом знали. Приезжать туда и делать что-то плохое в месте, которое было любимым, не имеет смысла", – добавил он.


При этом, по словам "Меткого", большинство погибших не злоупотребляли алкоголем, а некоторые не употребляли его вообще. И об этом в подразделении знали все.

Ветеран батальона имени Кульчицкого и волонтер Роман Ханенко ("Гец"), по его словам, приехал в подразделение как волонтер. Впоследствии вступил в ряды батальона и с 2015 года принимал участие в боевых выездах.
 

Роман Ханенко
 

"Был водителем на скорой помощи, неоднократно вывозил раненых, оказывал первую медицинскую помощь. Мы с ним познакомились, когда наш экипаж БРДМ в колонне отходил из Углегорска. На следующую ротацию мы Рому уже взяли в свой экипаж, как пулеметчика", – рассказал Меткий.


По словам другого бойца – ветерана Олега "Адесы" – тогда Роман подменил пулеметчика экипажа, у которого заболела мама, и он вынужден был временно покинуть зону боевых действий.

Он также рассказал, что у Романа был зарегистрированный травматический пистолет, который всегда держал в машине.

"Он инспекции проводил по фонду Давида Арахамии (волонтерское объединение "Народный проект"/People's Project – ред.). Фонд покупал дорогое оборудование, и чтобы контролировать его наличие, Рома ездил на передовую и проверял, работают ли с ним ребята и приносит ли это пользу государству. Поэтому ему для работы на передовой нужна была своя амуниция", – пояснил "Адеса".

По его словам, Роман был активным, открытым человеком, который вел здоровый образ жизни. "Он курить бросил, когда один раз под перекрестный огонь попал. Тогда сказал: "Господи, если я живым останусь – курить брошу точно!" Он выжил. И бросил.
 

"Роман очень любит своих детей. Мы рядом живем на Позняках, он часто берет своего младшего и на коляске с ним гуляет, ко мне заходят. Младшенький его очень любит футбол, или там взять камешек и пойти по чему-нибудь постучать, как любой маленький ребенок. Я знаю, что его уже нет. Но не говорю в прошедшем времени. Не могу", – сказал он.


Волонтерский опыт и знакомства Роман часто использовал для того, чтобы обеспечить бойцов подразделения всем необходимым.

"Рома и "Фин" – это были однозначные лидеры в своих компаниях ребят. И Рома был тем человеком, который эти компании соединил", – сказал ветеран батальона Кульчицкого Алексей Смирнов по кличке "Зигзаг".

"Фин" – ветеран батальона Кульчицкого Владимир Куприянов. Он родился и вырос в Донецке. Участвовал в донецком Евромайдане.
 

Владимир Куприянов

С началом войны перевез семью в Киев и пошел воевать.
 

"Высшее образование, несколько языков, феноменальный ум и практически фотографическая память. Он мог поддержать интересный разговор на любую тему. Невероятно любознательный, никогда не имел никаких барьеров, чтобы узнать что-то новое. У него светилось все и всегда. Не знаю, как у него это получалось – просыпаешься где-то в окопе, погода плохая, воды нет, а он все равно бегает и улыбается. Кажется, что в армии должны быть брутальные ребята, с большими руками. А тут – светлый айтишник", – рассказал "Зигзаг".


По словам Алексея, они познакомились в 2016 году, когда формировали новый взвод аэроразведки. Туда подбирали людей, которые разбираются в технике и любят с ней работать.

"В этом деле есть очень много нюансов. Если человек техникой никогда не интересовался раньше, ему сложно будет просто взять в руки гаджет и начать управлять различными видами техники. Наши ребята, в конце концов, не просто так ездили в Америку и там учились", – вспоминает он.
 

"Фин", когда ездил, зная испанский, итальянский и английский, по сути был переводчиком для многих наших полковников и офицеров. Он, в отличие от них, с американцами общался на полном уровне. То, что нам сказали пройти за неделю, мы прошли за три дня, после чего уже выясняли, что и как у них организационно устроено. "Фин" вернулся оттуда с горящими глазами, рассказывал, что сейчас мы тут построим новую систему, в главке есть люди, которые понимают, как это важно, и тоже патриоты", – пояснил Алексей.


"Фин" – человек, который максимально с техникой "на ты". Эскендер – плюс-минус так же. "Расстрига" Виталик – это уже боевой человек, который прекрасно понимал, как вести группу. Ему доверяли водить всю группу аэроразведки, в которой были люди, за голову каждого из которых давали очень много денег", – рассказал Алексей.

После увольнения "Фин" продолжил работать с техникой и видеосъемками – готовил видео для онлайн изданий: "Поскольку они с Эской, то есть – с Эскендером, были не разлей вода, то он и его к себе перетащил и, кажется, последние несколько месяцев они вместе этим занимались".
 
Владимир Куприянов и Эскендер Османов
 

"Эскендеру крымскотатарская община помогла встать на ноги после увольнения, чтобы он техникой для работы обзавелся, квадрокоптер тоже себе купил", – рассказал "Зигзаг".


Если "Фин" был лидером и человеком, которого можно назвать двигателем прогресса, то Эскендер Османов – личность более творческая. До оккупации Крыма и начала войны работал барменом, занимался музыкой, как все крымчане – работал на туристов в сезон отпусков.
 

Эскендер в Чернобыле - бойцы подразделения помогали местным спасателям и правоохранителям выявлять возможные пожары

Он любил рисовать, постоянно что-то выдумывал. У него по работе постоянно был вопрос "А что будет, если мы попробуем вот так? А если сделать вот так – будет лучше?".
 

"Он всю жизнь себя пытался реализовать в разных вещах. Все время что-то разрисовывал, чтобы было красиво. Причем рисовал качественно", – рассказал Алексей.


Виталий Вульчин ("Расстрига"), по словам одного из собратьев – патриот с шикарными казацкими усами. По словам другого – непростой и внешне суровый мужчина, который при более близком общении оказывался невероятным добряком. Очень увлекался темой казачества и постепенно обматывал себя различными фактами о нем.
 

Виталий Вульчин
 

"Очень надежный, если сказал, то сделал обязательно. В вопросе машин ему равных не было", – добавил "Зигзаг".


Владислав Мамиченко ("Мамик") и Андрей Москалец ("Малек") – медики, которые, в том числе, занимались медицинской подготовкой бойцов подразделения.

Их уважали не только как надежных медиков, а и за то, что были слишком вежливы – от них даже мата никто никогда не слышал. Они вместе с Александром Белоусом ("Белым") жили на столичном Лесном массиве. И дружить начали задолго до 2014 года – чуть ли не с детства. Вместе пошли воевать.
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Александр Белоус и Владислав Мамиченко

"Белый", по словам Олега, работал на рынке "Юность". "Я еще в 90-х на "Юности" работал, как и он. Мы внешне друг друга знали, здоровались. В 2014 году, когда я его в батальоне встретил, спросил: "О, и ты тоже здесь?" Он сказал:" Ну, да, где еще мне быть?".
 

"Малек" среди троих друзей был старшим. Он – эксперт по антиквариату, реставратор. Тоже любитель рыбалки. "Когда мы иногда видели, какие люди к нему на консультации приезжали, спрашивали "Что ты вообще на фронте забыл?", – рассказал Алексей.


Андрей Москалец​​​​​​​

"Он был из тех добровольцев, которые за людей воюют, а не за значки или награды. Спокойный, всегда веселый и дружелюбный. На фронте готовил прекрасные блюда на полевой кухне", – добавил Олег.
 

"Мамик" постоянно помогал окружающим – и что-то починить, и где-то поддержать, и в чем-то пойти на встречу. Ну, и рыбачить любил. Для них для всех это было важно. Я по каждому могу много говорить. Все они сидеть на месте не любили. И когда начиналась война, они тоже на месте усидеть не смогли", – сказал "Меткий".


26 мая 27-я отдельная бригада Нацгвардии провела в последний путь семерых ветеранов АТО. Похоронят нацгвардейцев на Лесном кладбище в Киеве - рядом друг с другом.
 

Массовое убийство на Житомирщине: главное

 
  • Трагедия произошла примерно в 1:00 22 мая близ села Новоселица Попельнянского района Житомирской области.
  • Сюда приехали порыбачить и отдохнуть старые сослуживцы. Их там встретил хозяин, который арендует этот водоем. Он также присоединился к компании.
  • Мужчины, предположительно, употребляли алкоголь. А когда наступила глубокая ночь, большинство из отдыхающих отправились спать в сарайчик и возле него. На берегу остался хозяин (58-летний профессиональный охотник Анатолий Захаренко) и двое мужчин.
  • Произошел ли между ними конфликт, пока неизвестно, но предполагают. В итоге Захаренко достал ружье и убил обоих, а потом пошел разобраться с остальными.
  • После в полицию позвонил 43-летний Вадим Федюнин. Есть версия, что его отпустил Захаренко, после того, как Вадим умолял его не убивать. Возможно, ему удалось просто убежать.
  • По факту преступления Захаренко задержали. Ему уже объявили подозрение в умышленном убийстве более двух человек.
  • Известно, что остальные убитые – Владимир Куприянов с позывным "Фин", "Скандер" – Эскендер Османов, волонтер Роман Ханенко ("Гец"), работник Киевского Национального авиационного университета Александр Белоус.
  • Военные товарищи погибших на Житомирщине бойцов считают, что собственник пруда убил их потому, что он является сторонником России.
  • Во время осмотра места преступления полицейские изъяли 5 единиц оружия. Оно является официально зарегистрированным и принадлежит участникам события. Среди изъятого – охотничье ружье. Именно из него были убиты 7 человек.
Тэги: Нацгвардия, бойцы, убийство, стрельба
Комментариев: 39
Gerhadriger
1 Dark (Gerhadriger)   • 14:12:51, Сегодня [Материал]
+5

Что-то не клеится. Половина из убитых трезвеники, опытные бойцы и никто не слышал как мужик (не военный, не опытный боец) ночью из ружья (грохот из которого ого-го-го какой) убил двоих??? И почему нет ни слова про употребелние конопли? Ведь на фото было видно, что стоит "водник".
https://i.imgur.com/jZIrXaB.jpg
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:07:26, Сегодня [Материал]
+3

Будте попроще....на рыбалку ездят порыбачить . отдохнуть и пострелять по бутылкам если захочется, именно поэтому они и не отреагировали на выстрелы. В основном все АТОшники ездят со стволами зарегестрированными и ничего в этом удевительного не вижу. Вижу невинноубиенных красивых и благородных людей. Вижу . что страшное горе пришло в их семьи
google
39 Гугиль (google)   • 18:50:34, Сегодня [Материал]
0

9
@на рыбалку ездят порыбачить . отдохнуть и пострелять по бутылкам если захочется, именно поэтому они и не отреагировали на выстрелы. @
не неси куйни...такие стрельбы по бутылкам по пьяни приводят к тому, что подстреливают детей....хочешь стрелять - едь на передовую..может там тебе журбан прострелят и вся дурь выйдет.
VDm
12 Dmitro (VDm)   • 15:50:06, Сегодня [Материал]
0

Каждый судит в меру своей распущенности. То, что вы приняли за "водник" - является "походным холодильником", сам такой в походах делал. С большей бутылки срезаешь верхнюю часть, наливаешь воду (любую, даже прямо из реки или из пруда), в нее опускаешь меньшую бутылку. Вода в погруженной бутылке будет заметно прохладнее, чем если бы стояла просто на столе. Кстати, такие грязно-зеленые бутылки (как все говорят - настолько грязная) - это, насколько я помню, какой-то энергетик.
priatel
2 Андрей (priatel)   • 14:23:36, Сегодня [Материал]
+6

А они разве не знали,что "калашами" очень тяжело рыбачить,для этого есть удочки,фидера ну на худой конец спиннинги...
Очень все не однозначно с этим делом,жаль,что правды мы все равно не узнаем.
Artmaker
3 Евгений (Artmaker)   • 14:32:12, Сегодня [Материал]
+7

Прочитал... - просто ангелы были при жизни... красавцы-комсомольцы-спортсмены-защитники родины... и стволы у всех зарегистрированы!
Может на фото с места событий какие-то другие персонажи???
Или это алкоголь и наркота людей так меняют до неузнаваемости?
predi
29 predi (predi)   • 16:51:03, Сегодня [Материал]
-8

Да не, не ангели.
З твоєї точки зору, поребриковського ідіота-ангел один, той хто цих безневинних людей свідомо і холоднокровно перестріляв.
Він ще не херой росії, не?
Пробий по своїм каналам щоб і нам знать.
Але є і інша версія, мабуть більш достовірна ніж перша.
Він був не один і цей злочин було ретельно підготовлено і цей другий злочинець зник з місця події.
Mira
37 Irina (Mira)   • 17:48:11, Сегодня [Материал]
+1

Да,бурная фантазия...
Если преступление готовили, то почему не продумали как скрыться? Да еще и арендатор сам позвонил в полицию и сдался.
Почему тогда тот,что остался живой не сказал ,что стрелявших было двое?
Такие вопросы не возникали???
bobrikov
4 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 14:45:51, Сегодня [Материал]
+5

С какой хорошой стороны их показывают.......... а автор статью не ответит, зачем на рыбалку 5 стволов взяли ? + наркота (водник на фото было видно)...
Ну прямо пять святых, если статью читать:)
Armen21
5 МАКС (Armen21)   • 14:53:23, Сегодня [Материал]
+3

Не люди, а янголи! Приїхали порибалити, а поганий дядя підкинув їм зброю, заставив пити горілку, курити коноплю через воднік, а коли ті поснули розстріляв! Вірю! Чиста правда, так і було!
predi
30 predi (predi)   • 16:53:55, Сегодня [Материал]
-6

Я тобі бажаю, щоб в тебе в сім'ї трапилось щось подібне, раз так кощунствуєш над загиблими котрих кацап холоднокровно розстріляв сонних.
Житич
6 Василий (Житич)   • 14:56:15, Сегодня [Материал]
+3

Хотелось бы получить ответ на очень простой вопрос:- Зачем на рыбалку эти восемь человек взяли огнестрельное оружие???Для мирной рыбалки, в хорошо знакомой местности, в кругу тех, кого давно и хорошо знаешь?
Думаю вразумительного ответа на этот вопрос мы не дождёмся, и не только потому что уже и не у кого спрашивать.Ну разве что выживший восьмой или нач.райотдела полиции могли бы сказать, но не в их интересах говорить правду...
Поэтому вывод простой- мужик, арендатор ставка, защищался от вооружённого нападения.
Artmaker
15 Евгений (Artmaker)   • 16:07:03, Сегодня [Материал]
-2

"Хотелось бы получить ответ на очень простой вопрос:- Зачем на рыбалку эти восемь человек взяли огнестрельное оружие"

Так убийца-Стерненко уже ответил: "Маю право на самозахист!". Похоже эти прсонажи свое "право" в отличие от него реализовали не совсем удачно...
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:56:26, Сегодня [Материал]
+2

Спасибо ЖЖ за во время поданую информацию. Без сомнения общество потеряло патриотов своей страны. В апреории все АТОшники ходят и ездят с зарегестрированными стволами. Убийца видать сумашедший человек. Будет наказан за невинноубиенных. И он об этом знает. Скорбим вместе с родными и близкими.
Artmaker
20 Евгений (Artmaker)   • 16:16:07, Сегодня [Материал]
+2

"Без сомнения общество потеряло патриотов своей страны. В апреории все АТОшники ходят и ездят с зарегестрированными стволами..."
1. Сомнения как раз есть и ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ!
2. А в соответствии с какими законодательными актами так называемые "АТО-шники" вне зоны ООС (ранее АТО) "апреори ходят и ездят с зарегестрированными стволами..." - не потрудитесь объяснить?
AlexIvanov
26 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:39:25, Сегодня [Материал]
-5

С зарегестрированным оружием имеет право носить и возить не только АТОшники но и граждане которые небыли в АТО. К примеру журналисты . охотники и т.д.
Artmaker
35 Евгений (Artmaker)   • 17:36:58, Сегодня [Материал]
+3

ПОТРУДИТЕСЬ ДАТЬ ССЫЛКУ НА НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, которыми гражданам Украины разрешается свободное ношение нарезного автоматического оружия вне зоны проведения боевых действий.
Atillanta
8 Иванна (Atillanta)   • 14:57:21, Сегодня [Материал]
-1

Ну впрямь тимуровцы! Или хоббиты из Шира (только с водярой, наркотой и оружием). А ночью прилезли орки и всех подло порешили. Смешно читать.
Artmaker
16 Евгений (Artmaker)   • 16:09:04, Сегодня [Материал]
-2

Смех продляет ЖЖизнь! Тут админу ЖЖ - РЕСПЕКТ!!!)))
predi
32 predi (predi)   • 16:59:34, Сегодня [Материал]
-5

Смешно читать що?
Чи може це не правда що один твій земляк будучи в такому стані ідіота як і ти зробив такий злочин котрий у нормальних людей не вкладається в голові!
Примати ..лядь!
zavgar
10 завгар (zavgar)   • 15:28:51, Сегодня [Материал]
0

Стаття має назву "Кровавая бойня на Житомирщине: кем на самом деле были жертвы массового убийства". Ви справді вважаєте, що можете знати, ким є насправді людина (будь-яка)?
AlexIvanov
13 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:54:22, Сегодня [Материал]
-3

На 10. Людей нужно судить исключительно по поступкам. Видите на фотографии они в окопах. Это фронтовики с передовой...да еще и с 14 года. Те кто там был меня понимают -это и холод и обжигающий лицо ветер и вода по колено в перемешку с гильзами и много -много таких вещей о которых я вам не могу рассказать. Это и есть патриоты своей страны. К большому сожалению мы о них узнаем в таких жутких новостях
Mira
17 Irina (Mira)   • 16:09:36, Сегодня [Материал]
+2

Очень правильно, людей нужно судить по поступкам! И если АТОшник совершает преступление он должен отвечать как и все остальные. Никаких поблажек. Перед законом все равны. АТОшники люди из нашего общества, а не с Луны. И не могут все быть ангелами. Вон под Киевом девушку насиловали и пытали в отделении полиции 2 полицейских. Один их них бывший АТОшник. И я ни в коем случае не говорю, что они все такие. Среди них есть разные люди, как и везде. Каждый должен отвечать за свой поступок независимо ни от чего.
AlexIvanov
23 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:30:32, Сегодня [Материал]
-3

На 17. Ирина я с Вами согласен если человек совершил преступление он должен понести наказание. В полиции 90% процентов АТОшники ...но! они в основном никогда не были на передовой. Они выполняли совершенно другие задачи. Жили они в общежитиях...дежурили в городах и шмонали на блок постах. Но эти задачи тоже должен был кто-то выполнять.
Artmaker
21 Евгений (Artmaker)   • 16:24:20, Сегодня [Материал]
0

Никто тебя не понимает. Как никто не понимает и того, почему в сводках речника українського генштабу о потерях, мы ПРАКТИЧЕСКИ НИКОГДА не слышим фамилий погибших и деталей их гибели, а только козлиное блеяние типа "на жаль сьогодні від обстрілів російських терористів загинуло двоє наших героїчних захисників", а тут во всех подобностях узнали о "загиблих героях" и их "славном боевом прошлом".
В одном ты прав - "Людей нужно судить исключительно по поступкам." На фото с места событий ВСЕ ОЧЕВИДНО.
AlexIvanov
27 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:46:58, Сегодня [Материал]
-4

На 21. Богдан ты злишся на эту власть совершенно справедливо-уже седьмой год войны, но пацаны тут причем? это наши защитники и относись к ним как к своему сыну или брату.
Artmaker
36 Евгений (Artmaker)   • 17:39:51, Сегодня [Материал]
+1

На 27. Если я Богдан, то ты Иосиф
AlexIvanov
11 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:39:03, Сегодня [Материал]
+1

Мне сказали люди с его села, что 20 лет назад . арендатор застрелил своего сына. Уважаемые журналисты не смогли бы вы разузнать поподробнее. Я уже ничему не удевляюсь.
Mira
18 Irina (Mira)   • 16:11:51, Сегодня [Материал]
+3

В СМИ писали, что один сын убил другого из оружия, но не арендатор
AlexIvanov
25 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:33:04, Сегодня [Материал]
-5

Это были дети арендатора? Это какая-то карма на всю семью
Mira
28 Irina (Mira)   • 16:49:55, Сегодня [Материал]
+1

Не знаю, так писали. А в то же время на суде арендатор говорил, что у него 2 детей. Один из сыновей давал интервью прессе.
Тут возникают сомнения.
Artmaker
22 Евгений (Artmaker)   • 16:25:49, Сегодня [Материал]
+1

а мне сказали, что порох - 3.14дар... даже не знаю, как к этому относиться...
1-10 11-13
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