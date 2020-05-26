Кровавая бойня на Житомирщине: кем на самом деле были жертвы массового убийства

На Житомирщине в ночь на 22 мая мужчина из ружья расстрелял компанию друзей, которая приехала к нему на отдых. Все погибшие – или ветераны войны, или действующие военнослужащие Нацгвардии.
Они подружились на войне – вместе служили в батальонt имени генерал-майора Сергея Кульчицкого. Они продолжали поддерживать дружеские отношения на мирной территории, после того, как часть из них окончила свою службу – говорится в материале 24 канала
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Кто погиб в результате стрельбы
- Боец батальона Кульчицкого Владислав Мамиченко (псевдо "Мамик");
- Боец батальона Кульчицкого Андрей Москалец ("Малек);
- Боец бригады быстрого реагирования и ветеран батальона Кульчицкого Виталий Вульчин ("Расстрига");
- Ветеран батальона Кульчицкого Владимир Куприянов ("Фин");
- Ветеран батальона Кульчицкого Эскендер Османов ("Эскендер");
- Ветеран батальона Кульчицкого и волонтер Роман Ханенко ("Гец");
- Ветеран батальона Кульчицкого Александр Белоус ("Белый").
Что известно о погибших на Житомирщине
Все, кого мы опросили, отметили, что погибшие были трудоустроены, не были склонны к жестокости, любили рыбалку и на пруд к Захаренко наведывались отдыхать годами. Собственно, как и немало других силовиков. Как рассказали работники Минобороны и Генштаба ВСУ, этот пруд был популярным местом отдыха также среди их офицеров, которые любят рыбачить.
Действующий боец батальона Кульчицкого Павел с псевдо "Меткий" знает погибших с 2015 года – они вместе воевали. По его словам, все они были опытными и увлеченными рыбаками. Что, в частности, помогло им и во время боевых действий.
"У них был опыт частых выездов на природу, на ту же рыбалку, и обустраиваться на месте они могли, используя все, что есть под рукой: ветки, листья. Они делали такие хибарки, где можно было уютно отдыхать. Ну, и замаскироваться, естественно"
"С большинством из них я познакомился во время выезда в их первую ротацию. Я был заместителем командира взвода. Они все тогда были неопытные и по ходу дела набирались боевого опыта. Помню, как мы на позиции делали обустройство места дислокации и ребята это делать уже умели", – отметил боец.
, – рассказал он.
По его словам, они неоднократно говорили и про пруд, где их убили, мол, у них есть такое замечательное место, где они получают кучу положительных эмоций.
"Приглашали всех после ротации поехать туда отдохнуть и порыбачить. Они очень сильно уважали это дело – половить рыбку. Годами туда ездили. Хорошо знали человека, который их убил. Мы все об этом знали. Приезжать туда и делать что-то плохое в месте, которое было любимым, не имеет смысла", – добавил он.
При этом, по словам "Меткого", большинство погибших не злоупотребляли алкоголем, а некоторые не употребляли его вообще. И об этом в подразделении знали все.
Ветеран батальона имени Кульчицкого и волонтер Роман Ханенко ("Гец")
, по его словам, приехал в подразделение как волонтер. Впоследствии вступил в ряды батальона и с 2015 года принимал участие в боевых выездах.
Роман Ханенко
"Был водителем на скорой помощи, неоднократно вывозил раненых, оказывал первую медицинскую помощь. Мы с ним познакомились, когда наш экипаж БРДМ в колонне отходил из Углегорска. На следующую ротацию мы Рому уже взяли в свой экипаж, как пулеметчика", – рассказал Меткий.
По словам другого бойца – ветерана Олега "Адесы" – тогда Роман подменил пулеметчика экипажа, у которого заболела мама, и он вынужден был временно покинуть зону боевых действий.
Он также рассказал, что у Романа был зарегистрированный травматический пистолет, который всегда держал в машине.
"Он инспекции проводил по фонду Давида Арахамии (волонтерское объединение "Народный проект"/People's Project – ред.). Фонд покупал дорогое оборудование, и чтобы контролировать его наличие, Рома ездил на передовую и проверял, работают ли с ним ребята и приносит ли это пользу государству. Поэтому ему для работы на передовой нужна была своя амуниция"
, – пояснил "Адеса".
По его словам, Роман был активным, открытым человеком, который вел здоровый образ жизни. "Он курить бросил, когда один раз под перекрестный огонь попал. Тогда сказал: "Господи, если я живым останусь – курить брошу точно!" Он выжил. И бросил.
"Роман очень любит своих детей. Мы рядом живем на Позняках, он часто берет своего младшего и на коляске с ним гуляет, ко мне заходят. Младшенький его очень любит футбол, или там взять камешек и пойти по чему-нибудь постучать, как любой маленький ребенок. Я знаю, что его уже нет. Но не говорю в прошедшем времени. Не могу", – сказал он.
Волонтерский опыт и знакомства Роман часто использовал для того, чтобы обеспечить бойцов подразделения всем необходимым.
"Рома и "Фин" – это были однозначные лидеры в своих компаниях ребят. И Рома был тем человеком, который эти компании соединил"
, – сказал ветеран батальона Кульчицкого Алексей Смирнов по кличке "Зигзаг".
"Фин" – ветеран батальона Кульчицкого Владимир Куприянов
. Он родился и вырос в Донецке. Участвовал в донецком Евромайдане.
Владимир Куприянов
С началом войны перевез семью в Киев и пошел воевать.
"Высшее образование, несколько языков, феноменальный ум и практически фотографическая память. Он мог поддержать интересный разговор на любую тему. Невероятно любознательный, никогда не имел никаких барьеров, чтобы узнать что-то новое. У него светилось все и всегда. Не знаю, как у него это получалось – просыпаешься где-то в окопе, погода плохая, воды нет, а он все равно бегает и улыбается. Кажется, что в армии должны быть брутальные ребята, с большими руками. А тут – светлый айтишник", – рассказал "Зигзаг".
По словам Алексея, они познакомились в 2016 году, когда формировали новый взвод аэроразведки. Туда подбирали людей, которые разбираются в технике и любят с ней работать.
"В этом деле есть очень много нюансов. Если человек техникой никогда не интересовался раньше, ему сложно будет просто взять в руки гаджет и начать управлять различными видами техники. Наши ребята, в конце концов, не просто так ездили в Америку и там учились"
, – вспоминает он.
"Фин" – человек, который максимально с техникой "на ты". Эскендер – плюс-минус так же. "Расстрига" Виталик – это уже боевой человек, который прекрасно понимал, как вести группу. Ему доверяли водить всю группу аэроразведки, в которой были люди, за голову каждого из которых давали очень много денег"
"Фин", когда ездил, зная испанский, итальянский и английский, по сути был переводчиком для многих наших полковников и офицеров. Он, в отличие от них, с американцами общался на полном уровне. То, что нам сказали пройти за неделю, мы прошли за три дня, после чего уже выясняли, что и как у них организационно устроено. "Фин" вернулся оттуда с горящими глазами, рассказывал, что сейчас мы тут построим новую систему, в главке есть люди, которые понимают, как это важно, и тоже патриоты", – пояснил Алексей.
, – рассказал Алексей.
После увольнения "Фин" продолжил работать с техникой и видеосъемками – готовил видео для онлайн изданий: "Поскольку они с Эской, то есть – с Эскендером, были не разлей вода, то он и его к себе перетащил и, кажется, последние несколько месяцев они вместе этим занимались"
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Владимир Куприянов и Эскендер Османов
"Эскендеру крымскотатарская община помогла встать на ноги после увольнения, чтобы он техникой для работы обзавелся, квадрокоптер тоже себе купил", – рассказал "Зигзаг".
Если "Фин" был лидером и человеком, которого можно назвать двигателем прогресса, то Эскендер Османов
– личность более творческая. До оккупации Крыма и начала войны работал барменом, занимался музыкой, как все крымчане – работал на туристов в сезон отпусков.
Эскендер в Чернобыле - бойцы подразделения помогали местным спасателям и правоохранителям выявлять возможные пожары
Он любил рисовать, постоянно что-то выдумывал. У него по работе постоянно был вопрос "А что будет, если мы попробуем вот так? А если сделать вот так – будет лучше?".
Виталий Вульчин ("Расстрига")
"Он всю жизнь себя пытался реализовать в разных вещах. Все время что-то разрисовывал, чтобы было красиво. Причем рисовал качественно", – рассказал Алексей.
, по словам одного из собратьев – патриот с шикарными казацкими усами. По словам другого – непростой и внешне суровый мужчина, который при более близком общении оказывался невероятным добряком. Очень увлекался темой казачества и постепенно обматывал себя различными фактами о нем.
Виталий Вульчин
Владислав Мамиченко ("Мамик") и Андрей Москалец ("Малек")
"Очень надежный, если сказал, то сделал обязательно. В вопросе машин ему равных не было", – добавил "Зигзаг".
– медики, которые, в том числе, занимались медицинской подготовкой бойцов подразделения.
Их уважали не только как надежных медиков, а и за то, что были слишком вежливы – от них даже мата никто никогда не слышал. Они вместе с Александром Белоусом ("Белым")
жили на столичном Лесном массиве. И дружить начали задолго до 2014 года – чуть ли не с детства. Вместе пошли воевать.
Александр Белоус и Владислав Мамиченко
"Белый", по словам Олега, работал на рынке "Юность". "Я еще в 90-х на "Юности" работал, как и он. Мы внешне друг друга знали, здоровались. В 2014 году, когда я его в батальоне встретил, спросил: "О, и ты тоже здесь?" Он сказал:" Ну, да, где еще мне быть?".
"Малек" среди троих друзей был старшим. Он – эксперт по антиквариату, реставратор. Тоже любитель рыбалки. "Когда мы иногда видели, какие люди к нему на консультации приезжали, спрашивали "Что ты вообще на фронте забыл?", – рассказал Алексей.
Андрей Москалец
"Он был из тех добровольцев, которые за людей воюют, а не за значки или награды. Спокойный, всегда веселый и дружелюбный. На фронте готовил прекрасные блюда на полевой кухне"
, – добавил Олег.
"Мамик" постоянно помогал окружающим – и что-то починить, и где-то поддержать, и в чем-то пойти на встречу. Ну, и рыбачить любил. Для них для всех это было важно. Я по каждому могу много говорить. Все они сидеть на месте не любили. И когда начиналась война, они тоже на месте усидеть не смогли", – сказал "Меткий".
26 мая 27-я отдельная бригада Нацгвардии провела в последний путь семерых ветеранов АТО. Похоронят нацгвардейцев на Лесном кладбище в Киеве - рядом друг с другом.
Массовое убийство на Житомирщине: главное
- Трагедия произошла примерно в 1:00 22 мая близ села Новоселица Попельнянского района Житомирской области.
- Сюда приехали порыбачить и отдохнуть старые сослуживцы. Их там встретил хозяин, который арендует этот водоем. Он также присоединился к компании.
- Мужчины, предположительно, употребляли алкоголь. А когда наступила глубокая ночь, большинство из отдыхающих отправились спать в сарайчик и возле него. На берегу остался хозяин (58-летний профессиональный охотник Анатолий Захаренко) и двое мужчин.
- Произошел ли между ними конфликт, пока неизвестно, но предполагают. В итоге Захаренко достал ружье и убил обоих, а потом пошел разобраться с остальными.
- После в полицию позвонил 43-летний Вадим Федюнин. Есть версия, что его отпустил Захаренко, после того, как Вадим умолял его не убивать. Возможно, ему удалось просто убежать.
- По факту преступления Захаренко задержали. Ему уже объявили подозрение в умышленном убийстве более двух человек.
- Известно, что остальные убитые – Владимир Куприянов с позывным "Фин", "Скандер" – Эскендер Османов, волонтер Роман Ханенко ("Гец"), работник Киевского Национального авиационного университета Александр Белоус.
- Военные товарищи погибших на Житомирщине бойцов считают, что собственник пруда убил их потому, что он является сторонником России.
- Во время осмотра места преступления полицейские изъяли 5 единиц оружия. Оно является официально зарегистрированным и принадлежит участникам события. Среди изъятого – охотничье ружье. Именно из него были убиты 7 человек.
https://i.imgur.com/jZIrXaB.jpg
@на рыбалку ездят порыбачить . отдохнуть и пострелять по бутылкам если захочется, именно поэтому они и не отреагировали на выстрелы. @
не неси куйни...такие стрельбы по бутылкам по пьяни приводят к тому, что подстреливают детей....хочешь стрелять - едь на передовую..может там тебе журбан прострелят и вся дурь выйдет.
Очень все не однозначно с этим делом,жаль,что правды мы все равно не узнаем.
Может на фото с места событий какие-то другие персонажи???
Или это алкоголь и наркота людей так меняют до неузнаваемости?
З твоєї точки зору, поребриковського ідіота-ангел один, той хто цих безневинних людей свідомо і холоднокровно перестріляв.
Він ще не херой росії, не?
Пробий по своїм каналам щоб і нам знать.
Але є і інша версія, мабуть більш достовірна ніж перша.
Він був не один і цей злочин було ретельно підготовлено і цей другий злочинець зник з місця події.
Если преступление готовили, то почему не продумали как скрыться? Да еще и арендатор сам позвонил в полицию и сдался.
Почему тогда тот,что остался живой не сказал ,что стрелявших было двое?
Такие вопросы не возникали???
Ну прямо пять святых, если статью читать:)
Думаю вразумительного ответа на этот вопрос мы не дождёмся, и не только потому что уже и не у кого спрашивать.Ну разве что выживший восьмой или нач.райотдела полиции могли бы сказать, но не в их интересах говорить правду...
Поэтому вывод простой- мужик, арендатор ставка, защищался от вооружённого нападения.
Так убийца-Стерненко уже ответил: "Маю право на самозахист!". Похоже эти прсонажи свое "право" в отличие от него реализовали не совсем удачно...
1. Сомнения как раз есть и ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ!
2. А в соответствии с какими законодательными актами так называемые "АТО-шники" вне зоны ООС (ранее АТО) "апреори ходят и ездят с зарегестрированными стволами..." - не потрудитесь объяснить?
Чи може це не правда що один твій земляк будучи в такому стані ідіота як і ти зробив такий злочин котрий у нормальних людей не вкладається в голові!
Примати ..лядь!
В одном ты прав - "Людей нужно судить исключительно по поступкам." На фото с места событий ВСЕ ОЧЕВИДНО.
Тут возникают сомнения.