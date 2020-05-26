Кровавая бойня на Житомирщине: кем на самом деле были жертвы массового убийства

Кто погиб в результате стрельбы

Боец батальона Кульчицкого Владислав Мамиченко (псевдо "Мамик");

Боец батальона Кульчицкого Андрей Москалец ("Малек);

Боец бригады быстрого реагирования и ветеран батальона Кульчицкого Виталий Вульчин ("Расстрига");

Ветеран батальона Кульчицкого Владимир Куприянов ("Фин");

Ветеран батальона Кульчицкого Эскендер Османов ("Эскендер");

Ветеран батальона Кульчицкого и волонтер Роман Ханенко ("Гец");

Ветеран батальона Кульчицкого Александр Белоус ("Белый").



Что известно о погибших на Житомирщине

"С большинством из них я познакомился во время выезда в их первую ротацию. Я был заместителем командира взвода. Они все тогда были неопытные и по ходу дела набирались боевого опыта. Помню, как мы на позиции делали обустройство места дислокации и ребята это делать уже умели", – отметил боец.

"Приглашали всех после ротации поехать туда отдохнуть и порыбачить. Они очень сильно уважали это дело – половить рыбку. Годами туда ездили. Хорошо знали человека, который их убил. Мы все об этом знали. Приезжать туда и делать что-то плохое в месте, которое было любимым, не имеет смысла", – добавил он.



Роман Ханенко

Роман Ханенко

"Был водителем на скорой помощи, неоднократно вывозил раненых, оказывал первую медицинскую помощь. Мы с ним познакомились, когда наш экипаж БРДМ в колонне отходил из Углегорска. На следующую ротацию мы Рому уже взяли в свой экипаж, как пулеметчика", – рассказал Меткий.

"Роман очень любит своих детей. Мы рядом живем на Позняках, он часто берет своего младшего и на коляске с ним гуляет, ко мне заходят. Младшенький его очень любит футбол, или там взять камешек и пойти по чему-нибудь постучать, как любой маленький ребенок. Я знаю, что его уже нет. Но не говорю в прошедшем времени. Не могу", – сказал он.



Владимир Куприянов Владимир Куприянов

"Высшее образование, несколько языков, феноменальный ум и практически фотографическая память. Он мог поддержать интересный разговор на любую тему. Невероятно любознательный, никогда не имел никаких барьеров, чтобы узнать что-то новое. У него светилось все и всегда. Не знаю, как у него это получалось – просыпаешься где-то в окопе, погода плохая, воды нет, а он все равно бегает и улыбается. Кажется, что в армии должны быть брутальные ребята, с большими руками. А тут – светлый айтишник", – рассказал "Зигзаг".

"Фин", когда ездил, зная испанский, итальянский и английский, по сути был переводчиком для многих наших полковников и офицеров. Он, в отличие от них, с американцами общался на полном уровне. То, что нам сказали пройти за неделю, мы прошли за три дня, после чего уже выясняли, что и как у них организационно устроено. "Фин" вернулся оттуда с горящими глазами, рассказывал, что сейчас мы тут построим новую систему, в главке есть люди, которые понимают, как это важно, и тоже патриоты", – пояснил Алексей.

Владимир Куприянов и Эскендер Османов



"Эскендеру крымскотатарская община помогла встать на ноги после увольнения, чтобы он техникой для работы обзавелся, квадрокоптер тоже себе купил", – рассказал "Зигзаг".



Эскендер в Чернобыле - бойцы подразделения помогали местным спасателям и правоохранителям выявлять возможные пожары

"Он всю жизнь себя пытался реализовать в разных вещах. Все время что-то разрисовывал, чтобы было красиво. Причем рисовал качественно", – рассказал Алексей.



Виталий Вульчин

"Очень надежный, если сказал, то сделал обязательно. В вопросе машин ему равных не было", – добавил "Зигзаг".



Александр Белоус и Владислав Мамиченко

"Малек" среди троих друзей был старшим. Он – эксперт по антиквариату, реставратор. Тоже любитель рыбалки. "Когда мы иногда видели, какие люди к нему на консультации приезжали, спрашивали "Что ты вообще на фронте забыл?", – рассказал Алексей.

Андрей Москалец​​​​​​​

"Мамик" постоянно помогал окружающим – и что-то починить, и где-то поддержать, и в чем-то пойти на встречу. Ну, и рыбачить любил. Для них для всех это было важно. Я по каждому могу много говорить. Все они сидеть на месте не любили. И когда начиналась война, они тоже на месте усидеть не смогли", – сказал "Меткий".

Массовое убийство на Житомирщине: главное

Трагедия произошла примерно в 1:00 22 мая близ села Новоселица Попельнянского района Житомирской области.

Сюда приехали порыбачить и отдохнуть старые сослуживцы. Их там встретил хозяин, который арендует этот водоем. Он также присоединился к компании.

Мужчины, предположительно, употребляли алкоголь. А когда наступила глубокая ночь, большинство из отдыхающих отправились спать в сарайчик и возле него. На берегу остался хозяин (58-летний профессиональный охотник Анатолий Захаренко) и двое мужчин.

Произошел ли между ними конфликт, пока неизвестно, но предполагают. В итоге Захаренко достал ружье и убил обоих, а потом пошел разобраться с остальными.

После в полицию позвонил 43-летний Вадим Федюнин. Есть версия, что его отпустил Захаренко, после того, как Вадим умолял его не убивать. Возможно, ему удалось просто убежать.

По факту преступления Захаренко задержали. Ему уже объявили подозрение в умышленном убийстве более двух человек.

Известно, что остальные убитые – Владимир Куприянов с позывным "Фин", "Скандер" – Эскендер Османов, волонтер Роман Ханенко ("Гец"), работник Киевского Национального авиационного университета Александр Белоус.

Военные товарищи погибших на Житомирщине бойцов считают, что собственник пруда убил их потому, что он является сторонником России.

Во время осмотра места преступления полицейские изъяли 5 единиц оружия. Оно является официально зарегистрированным и принадлежит участникам события. Среди изъятого – охотничье ружье. Именно из него были убиты 7 человек.