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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 22 » 08:52:31

Массовое убийство на Житомирщине: мужчина расстрелял из ружья 7 человек

Сегодня, 08:56:04 6061 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Массовое убийство на Житомирщине: мужчина расстрелял из ружья 7 человек

 Ночью 22 мая на Житомирщине произошел конфликт со стрельбой, в результате которого от огнестрельных ранений погибли 7 человек. Как сообщает "Журналу Житомира" полиция Житомирской области, события разворачивались в селе Новоселица Попельнянского района.
 

"Сегодня, около 1.00, в селе Новоселица Попельнянского района возле частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек", - информирует полиция.


Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают следственно-оперативные группы. Стрелка задержали, охотничье ружье изъяли.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, это - умышленное убийство двух и более лиц. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Позже заместитель министра МВД Антон Геращенко сообщил подробности ужасной трагедии.
 

"На берегу ставка, неподалёку от села Новоселица Попельнянского района отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбы. Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора  ставка, гражданина 3. 1962 г.р.  

После распития спиртных напитков 6-ро отдыхавших легли спать в стоящем на береге пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка. 

Около 1 часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ". Сначала он убил двоих, что оставались с ним рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих. 

Всего он успел расстрелять семерых человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию", – сообщил в соцсети замглавы МВД.

Тэги: убийство, Житомирщина, стрельба
Комментариев: 9
Mykhailo
1 Михаил (Mykhailo)   • 09:34:56, Сегодня [Материал]
-3

И это "частная" вода + охотничье ружьё.
Что будет по формуле "частная земля + свободная продажа оружия", можно примерно представить.
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:39:12, Сегодня [Материал]
+3

Арендатор не имеет права запрещать кому-то отдыхать на берегу, купаться и любительскую рыбалку на аборигенные виды рыб.
Mykhailo
5 Михаил (Mykhailo)   • 11:04:46, Сегодня [Материал]
+6

А ещё не имеют право ограничивать доступ к воде, смотрим с моста в парке на генеральскую дачку, которую по мега- проекту мэра дорожка обходит по воде, т.к. очевидно ничего с ним поделать не могут. И это у всего города на глазах...
starix
4 max starkov (starix)   • 11:01:57, Сегодня [Материал]
+2

Зато не будет депутатов которые сбивают бабулек на переход - и им ничего. Кропачеву привет.
viewer
7 Name Surname (viewer)   • 12:16:49, Сегодня [Материал]
+1

А зараз крім рядових громадян на когось діє мараторій на корткоствольну вогнепальну зброю?
Якщо народ таки доб'ється права на збройний самозахист, то буде те саме, що і в сусідній країні - зменшиться кількість злочинів
https://firtka.if.ua/blog/view/tisa-v-moldovi-bilse-zbroi-mense-zlocinnosti42743
німанд
9 Niemand (німанд)   • 12:38:05, Сегодня [Материал]
0

якщо в одній країні зменшилась кількість злочинів, то це зовсім не означає що і в інших зменшиться
PODOLYANIN
3 Євген (PODOLYANIN)   • 10:43:30, Сегодня [Материал]
+1

Триває нерест, риболовля заборонена.
Терміни заборони здійснення любительського і спортивного рибальства:
- у всіх водосховищах і озерах з затоками, протоками - з 22 березня по 30 травня (включно);
Sams2
6 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:05:17, Сегодня [Материал]
+1

Кроме одной удочкой с одним крючком с берега, не более 3 кг, в пределах административных границ населенного пункта.
MAS-ter
8 Mast (MAS-ter)   • 12:36:17, Сегодня [Материал]
+2

Тут не о рыбалке и отдыхе. Тут о рэкетирах-ментах.
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