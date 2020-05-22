Массовое убийство на Житомирщине: мужчина расстрелял из ружья 7 человек

"На берегу ставка, неподалёку от села Новоселица Попельнянского района отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбы. Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3. 1962 г.р.



После распития спиртных напитков 6-ро отдыхавших легли спать в стоящем на береге пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка.



Около 1 часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ". Сначала он убил двоих, что оставались с ним рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих.



Всего он успел расстрелять семерых человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию", – сообщил в соцсети замглавы МВД.