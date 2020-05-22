Жертвами расстрела в Житомирской области стали добровольцы АТО: подробности и фото 18+

"Там, где выпивается водка - всегда конфликт. Мой муж - человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Мужчина успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слова его друзей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", - рассказала она.

"Компания приехала на рыбалку в ночь с 20 на 21 мая, то есть раньше, чем произошло задержание начальника райотдела полиции. Они находились неподалеку от того месяца, где это происходило, потому что вокруг пруда есть несколько таких кибиток, где отдыхают рыбаки: события происходили возле одной, эти мужчины отдыхали в других. Теоретически они могли наблюдать за происходящим. Действительно, эти два события (задержание на взятке и убийство - ред.) связывает то, что и там и там было одно и то же лицо - арендатор пруда, но говорить о том, что они приехали ради того, чтобы с ним "разбираться" нельзя", - сообщила пресс-секретарь ГУНП.