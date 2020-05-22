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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 22 » 12:46:55

Жертвами расстрела в Житомирской области стали добровольцы АТО: подробности и фото 18+

Сегодня, 13:23:27 592 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жертвами расстрела в Житомирской области стали добровольцы АТО: подробности и фото 18+

 Жертвами массового убийства на берегу пруда в Житомирской области стали ветераны АТО и волонтеры. Об этом сообщает прокуратура области.

"По предварительной информации, среди них (жертв, - ред.) - бывшие участники АТО и волонтеры, также жители города Киева", - информирует прокуратура.

По данным портала Dетектив-Info, в результате стрельбы, которую устроил 58-летний арендатор пруда, погибли бойцы батальона имени Кульчицкого Владислав Мамаченко и Андрей Москалец, военнослужащий Гостомельской воинской части НГУ Виталий Вульчин, еще двое военных с позывными Фин и Скандер, а также волонтер Роман Ханенко и сотрудник Национального авиационного университета Александр Белоус.

Еще одному их товарищу, который также работает в НАУ, удалось сбежать и сообщить о происшествии полиции.

По словам жены подозреваемого, причиной его агрессии стали упреки военных по поводу того, что его дети не пошли защищать Украину от агрессии РФ, передает издание Сегодня.
 

"Там, где выпивается водка - всегда конфликт. Мой муж - человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Мужчина успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слова его друзей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", - рассказала она.


Также стало известно, что мужчина, который из охотничьего ружья расстрелял семь человек, и арендатор пруда, у которого начальник райотдела полиции требовал ежемесячные взятки - это один и то же человек.

Об этом 22 мая в комментарии сайту Житомир инфо сказала пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.
 

"Компания приехала на рыбалку в ночь с 20 на 21 мая, то есть раньше, чем произошло задержание начальника райотдела полиции. Они находились неподалеку от того месяца, где это происходило, потому что вокруг пруда есть несколько таких кибиток, где отдыхают рыбаки: события происходили возле одной, эти мужчины отдыхали в других. Теоретически они могли наблюдать за происходящим. Действительно, эти два события (задержание на взятке и убийство - ред.) связывает то, что и там и там было одно и то же лицо - арендатор пруда, но говорить о том, что они приехали ради того, чтобы с ним "разбираться" нельзя", - сообщила пресс-секретарь ГУНП.

  

Внимание! Фото не для слабонервных! 18+

Жертвами расстрела в Житомирской области стали добровольцы АТО: подробности

Жертвами расстрела в Житомирской области стали добровольцы АТО

Жертвами расстрела в Житомирской области стали добровольцы АТО

Жертвами расстрела в Житомирской области стали добровольцы АТО

Жертвами расстрела в Житомирской области стали добровольцы АТО

Жертвами расстрела в Житомирской области стали добровольцы АТО
ФОТО: Dетектив-Info
Тэги: стрельба, убийство, Житомирщина
Комментариев: 4
HOUSE
1 Sergey (HOUSE)   • 13:40:43, Сегодня [Материал]
0

Как можно было опубликовывать эти фото? Почему нету замазаных квадратиков, для того чтобы скрыть весь этот ужас. На данный ресурс заходят дети и люди очень с очень слабой психикой. Так почему вместого того чтобы ставить 18+ в добавок замазать изображения.
Автор статьи, Подумайте о своих читателях.
Стихийный_рынок
2 недомэрия (Стихийный_рынок)   • 13:57:55, Сегодня [Материал]
0

и водный на столе тогда замажьте)
ciklumig
3 НеВажно (ciklumig)   • 14:00:11, Сегодня [Материал]
0

Нельзя. Надо потом сказать: "это из-за наркотиков".
Мне интересно какой придурок додумался бухать и курить..
ciklumig
4 НеВажно (ciklumig)   • 14:02:29, Сегодня [Материал]
0

Откуда автоматы возле трупов?
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