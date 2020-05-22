Жертвами расстрела в Житомирской области стали добровольцы АТО: подробности и фото 18+

Жертвами массового убийства на берегу пруда в Житомирской области стали ветераны АТО и волонтеры. Об этом сообщает прокуратура области.
"По предварительной информации, среди них (жертв, - ред.) - бывшие участники АТО и волонтеры, также жители города Киева", - информирует прокуратура
.
По данным портала Dетектив-Info
, в результате стрельбы, которую устроил 58-летний арендатор пруда, погибли бойцы батальона имени Кульчицкого Владислав Мамаченко и Андрей Москалец, военнослужащий Гостомельской воинской части НГУ Виталий Вульчин, еще двое военных с позывными Фин и Скандер, а также волонтер Роман Ханенко и сотрудник Национального авиационного университета Александр Белоус.
Еще одному их товарищу, который также работает в НАУ, удалось сбежать и сообщить о происшествии полиции.
По словам жены подозреваемого, причиной его агрессии стали упреки военных по поводу того, что его дети не пошли защищать Украину от агрессии РФ, передает издание Сегодня
.
"Там, где выпивается водка - всегда конфликт. Мой муж - человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Мужчина успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слова его друзей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", - рассказала она.
Также стало известно, что мужчина, который из охотничьего ружья расстрелял семь человек
, и арендатор пруда, у которого начальник райотдела полиции требовал ежемесячные взятки
- это один и то же человек.
Об этом 22 мая в комментарии сайту Житомир инфо
сказала пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.
"Компания приехала на рыбалку в ночь с 20 на 21 мая, то есть раньше, чем произошло задержание начальника райотдела полиции. Они находились неподалеку от того месяца, где это происходило, потому что вокруг пруда есть несколько таких кибиток, где отдыхают рыбаки: события происходили возле одной, эти мужчины отдыхали в других. Теоретически они могли наблюдать за происходящим. Действительно, эти два события (задержание на взятке и убийство - ред.) связывает то, что и там и там было одно и то же лицо - арендатор пруда, но говорить о том, что они приехали ради того, чтобы с ним "разбираться" нельзя", - сообщила пресс-секретарь ГУНП.
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Мне интересно какой придурок додумался бухать и курить..