Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 27 Апреля 2021    12:09:15
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 27 » 10:17:57

Убийство или несчастный случай? Житомирянка рассказала, что ее сына застрелили полицейские

Сегодня, 10:17:57 957 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Убийство или несчастный случай? Житомирянка рассказала, что ее сына застрелили полицейские

 Неделю назад Житомир всколыхнула новость о 20-летнем парне, который убегая от полиции якобы дважды выстрелил в себя. В ночь с 19 на 20 апреля молодой житомирянин от полученных травм скончался в больнице.

Такую официальную информацию опубликовала патрульная полиция Житомирской области.

Мать погибшего Наталья Безим уверяет, что события разворачивались совсем не так, как говорит полиция. По словам женщины, ее сын оборонялся и получил ранения руки и лица.

Публикуем сообщение Натальи Безим без изменений и на языке оригинала.
 

"По-звірячому мою дитину побили і розстріляли. В гробу він лежав весь синій. З простріленою рукою !!! Він затулявся руками.  Моє дитя як могло оборонялося.  Троє биків в пагонах на одного 20 річного хлопчину. (Герої, що тут скажеш! Може давайте їх оправдаємо? Да ще й орден дамо за мужність?) Через таких ублюдків мені соромно,що колись і я теж носила пагони, і теж тримала зброю в руках....але ніколи , дякувати Богу, її не застосовувала (поки що!) Я б не змогла жити далі, позбавивши когось життя.  Звертаюсь до усіх хто знав нашу сім'ю та особисто Кіріла- не мовчімо !!! Будь ласка не дамо їм зам'яти цю справу. В цьому напрямку вже плідно працюють !!! Заступіться заради Ваших дітей. Мого вже я не верну...", - написала женщина.





По факту происшествия в управлении патрульной полиции начата служебная проверка.

Территориальное управление ГБР проводит расследований действий патрульных.
Тэги: стрельба, Житомир, убийство, полиция
Новости партнеров
Комментариев: 1
bender123
1 vasya (bender123)   • 11:09:46, Сегодня [Материал]

да действительно очень странно что он убегал и при этом 2 раза сам в себя выстрелил....
больше верится конечно что он прикрылся рукой когда в него стреляли и в итоге прострелена рука и голова..
но тут только догадки.. как было наверное и не узнает уже никто
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus