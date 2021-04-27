Убийство или несчастный случай? Житомирянка рассказала, что ее сына застрелили полицейские

"По-звірячому мою дитину побили і розстріляли. В гробу він лежав весь синій. З простріленою рукою !!! Він затулявся руками. Моє дитя як могло оборонялося. Троє биків в пагонах на одного 20 річного хлопчину. (Герої, що тут скажеш! Може давайте їх оправдаємо? Да ще й орден дамо за мужність?) Через таких ублюдків мені соромно,що колись і я теж носила пагони, і теж тримала зброю в руках....але ніколи , дякувати Богу, її не застосовувала (поки що!) Я б не змогла жити далі, позбавивши когось життя. Звертаюсь до усіх хто знав нашу сім'ю та особисто Кіріла- не мовчімо !!! Будь ласка не дамо їм зам'яти цю справу. В цьому напрямку вже плідно працюють !!! Заступіться заради Ваших дітей. Мого вже я не верну...", - написала женщина.