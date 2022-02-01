На Житомирщине легковушка столкнулась с грузовиками: один человек погиб, двое - травмировались

"Предварительно, 30-летний водитель автомобиля Renault Laguna, двигаясь в направлении с. Чижовка и выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком DAF под управлением 57-летнего жителя района, и в дальнейшем совершил столкновение с автомобилем ЗИЛ-130 под управлением 30-летнего жителя г. Новограда-Волынского, который двигался в попутном направлении", - сообщили в полиции.