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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2022 » Февраль » 1 » 10:43:59

На Житомирщине легковушка столкнулась с грузовиками: один человек погиб, двое - травмировались

Вчера, 10:43:59 841 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине легковушка столкнулась с грузовиками: один человек погиб, двое - травмировались

 В Житомирской области в результате столкновения легковушки и грузовиков один человек погиб, еще двое травмировались. Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи с. Александровка. Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Предварительно, 30-летний водитель автомобиля Renault Laguna, двигаясь в направлении с. Чижовка и выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком DAF под управлением 57-летнего жителя района, и в дальнейшем совершил столкновение с автомобилем ЗИЛ-130 под управлением 30-летнего жителя г. Новограда-Волынского, который двигался в попутном направлении", - сообщили в полиции.


В результате ДТП пассажир автомобиля Renault Laguna погиб на месте происшествия. Его личность устанавливают правоохранители.

Водитель этого же автомобиля получил травмы и был госпитализирован в реанимацию.

Также травмировалась 67-летняя пассажирка грузовика DAF. Медицинская помощь ей оказывалась без госпитализации.

Фото: полиция
Тэги: дтп, Житомирщина
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