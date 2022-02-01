На Житомирщине легковушка столкнулась с грузовиками: один человек погиб, двое - травмировались

В Житомирской области в результате столкновения легковушки и грузовиков один человек погиб, еще двое травмировались. Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи с. Александровка. Об этом сообщили
в полиции Житомирской области.
"Предварительно, 30-летний водитель автомобиля Renault Laguna, двигаясь в направлении с. Чижовка и выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком DAF под управлением 57-летнего жителя района, и в дальнейшем совершил столкновение с автомобилем ЗИЛ-130 под управлением 30-летнего жителя г. Новограда-Волынского, который двигался в попутном направлении", - сообщили в полиции.
В результате ДТП пассажир автомобиля Renault Laguna погиб на месте происшествия. Его личность устанавливают правоохранители.
Водитель этого же автомобиля получил травмы и был госпитализирован в реанимацию.
Также травмировалась 67-летняя пассажирка грузовика DAF. Медицинская помощь ей оказывалась без госпитализации.
Фото: полиция