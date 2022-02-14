Житомир благодаря новой ТЭЦ уже сэкономил 37 млн гривен - Сухомлин

Житомир после открытия ТЭЦ, которая работает на альтернативном топливе, только за один месяц сэкономил 37 миллионов гривен. Об этом заявил городской голова Сергей Сухомлин
на заседании Конгресса местных и региональных властей.
"В декабре мы с Министром развития громад Алексеем Чернышевым открывали ТЭЦ, которую построили в том числе на средства Швейцарского правительства. За январь месяц экономия для предприятия "Теплокоммунэнерго" составила 37 миллионов гривен. Это только одна ТЭЦ. Несколько - обеспечат нам уход от газа примерно на 80%", - сказал Сухомлин.
По словам мэра, в Житомире планируют построить еще три ТЭЦ. На одном объекте уже начались строительные работы.
"Вторая ТЭЦ - уже строится. На третью контракт с австрийской компанией уже подписан. По четвертой - проводится конкурс. В свою очередь я благодарен партнерам, которые помогают городу внедрять политику энергонезависимости", - резюмировал городской голова.
ТЭЦ в Житомире
18 ноября в Житомире на базе районной котельной РК-10 открыли первую ТЭЦ
, которая работает на щепе.
На ТЭЦ установлена термодинамическая установка органического цикла Ренкина. Она способна комбинированно производить тепло и электроэнергию. ТЭЦ сможет обеспечить теплом 18 тысяч человек в 73 многоквартирных домах.
Объект возводился на средства Правительства Швейцарской Конфедерации в софинансировании с местным бюджетом. Стоимость - около 300 млн грн, из которых почти 100 млн - бюджет громады.