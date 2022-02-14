Житомир благодаря новой ТЭЦ уже сэкономил 37 млн гривен - Сухомлин

"В декабре мы с Министром развития громад Алексеем Чернышевым открывали ТЭЦ, которую построили в том числе на средства Швейцарского правительства. За январь месяц экономия для предприятия "Теплокоммунэнерго" составила 37 миллионов гривен. Это только одна ТЭЦ. Несколько - обеспечат нам уход от газа примерно на 80%", - сказал Сухомлин.