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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Февраль » 14 » 09:05:16

Житомир благодаря новой ТЭЦ уже сэкономил 37 млн гривен - Сухомлин

Вчера, 09:05:16 2304 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир благодаря новой ТЭЦ уже сэкономил 37 млн гривен - Сухомлин

 Житомир после открытия ТЭЦ, которая работает на альтернативном топливе, только за один месяц сэкономил 37 миллионов гривен. Об этом заявил городской голова Сергей Сухомлин на заседании Конгресса местных и региональных властей.
 

"В декабре мы с Министром развития громад Алексеем Чернышевым открывали ТЭЦ, которую построили в том числе на средства Швейцарского правительства. За январь месяц экономия для предприятия "Теплокоммунэнерго" составила 37 миллионов гривен. Это только одна ТЭЦ. Несколько - обеспечат нам уход от газа примерно на 80%", - сказал Сухомлин.


По словам мэра, в Житомире планируют построить еще три ТЭЦ. На одном объекте уже начались строительные работы.
 

"Вторая ТЭЦ - уже строится. На третью контракт с австрийской компанией уже подписан. По четвертой - проводится конкурс. В свою очередь я благодарен партнерам, которые помогают городу внедрять политику энергонезависимости", - резюмировал городской голова.


ТЭЦ в Житомире


18 ноября в Житомире на базе районной котельной РК-10 открыли первую ТЭЦ, которая работает на щепе.

На ТЭЦ установлена термодинамическая установка органического цикла Ренкина. Она способна комбинированно производить тепло и электроэнергию. ТЭЦ сможет обеспечить теплом 18 тысяч человек в 73 многоквартирных домах.

Объект возводился на средства Правительства Швейцарской Конфедерации в софинансировании с местным бюджетом. Стоимость - около 300 млн грн, из которых почти 100 млн - бюджет громады.
Тэги: ЭКОНОМИЯ, ТЭЦ, Житомир
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Комментариев: 6
FED8
1 FED8 (FED8)   • 10:41:02, Вчера [Материал]

Пусть не врет. Это все мнимая экономия. Если раньше рубали лес на доску , то сейчас рубят все подряд . Потом дробят на щепу. Даже над дорогами посадки уже срезаются . Одной такой ТЭЦ нужно пару фур щепы в день . И что дальше . Леса не будет. И все ради того что бы видмовитись от российского газа .
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 11:31:06, Вчера [Материал]

танкист красавчик, совсем не палицца
Житомир экономит - житомирцы платят....
yahimsol
3 Вадим Вадимович (yahimsol)   • 13:03:52, Вчера [Материал]

Запоребриковое дерьмо совсем не палится житомирцами.
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 18:14:13, Вчера [Материал]

пиймав зразныка....
дайте этому ИПСОшнику внеочередную лычку
melan
4 melan (melan)   • 14:52:48, Вчера [Материал]

.....За январь месяц экономия для предприятия Теплокоммунэнерго" составила 37 миллионов гривен.....

Руководство Теплокоммунэнерго от этой экономии имеет премии, а что от этой экономии имеют Житомиряне???
google
5 Гугиль (google)   • 15:47:48, Вчера [Материал]

по логике тариф и сумма в платежках должна уменьшиться?
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