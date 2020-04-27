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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Апрель » 27 » 08:38:56

В Житомире заместители мэра и руководство городского совета ушли в отпуск за свой счет

Сегодня, 08:39:56 354 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире заместители мэра и руководство городского совета ушли в отпуск за свой счет

 В Житомире заместители мэра, руководители департаментов и управлений городского совета, директора коммунальных предприятий ушли в отпуск за свой счет, но продолжат работать. Об этом заявил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.
 

"Все мои заместители, руководители департаментов, управлений и коммунальных предприятий Житомирского городского совета написали заявления об отпусках за свой счет. Они продолжат ходить на работу, но готовы делать это бесплатно. Мы все понимаем, что сейчас один приоритет - поддержка медиков. В течение мая-июня за собственный счет на две недели уйдут и другие работники городского совета", - сообщил мэр в соцсети.


На такой шаг чиновники пошли, чтобы сэкономить бюджетные средства, которые крайне необходимы для борьбы с коронавирусом.
 

"В марте мы выделили 1 млн гривен на доплаты врачам, которые работали с больными ковид. Из обещанных государством средств мы получили только 180 тысяч. Из-за карантина местный бюджет недополучает десятки миллионов гривен. Борьба с коронавирусом сейчас съедает все "запасы". Ситуация сложная, нужно экономить", - добавил мэр Житомира.


Сам мэр в отпуск не ушел, однако всю свою майскую зарплату перечислит анестезиологам.

"Я должен оставаться на работе. Решил всю зарплату за май перечислить бригаде анестезиологов КП "Больница 1", которые работают с самыми сложными пациентами", - сказал Сергей Сухомлин.
Тэги: зарплата, отпуск, горсовет, ЭКОНОМИЯ, Житомир
Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 08:58:03, Сегодня [Материал]
+1

а мы уже второй месяц.
Antisvinomir1
2 Johnny (Antisvinomir1)   • 09:04:54, Сегодня [Материал]
+2

Очередной ДЕШЕВЫЙ предвыборный пиар. В следующем месяце компенсируют премиями и надбавками.
Mykhailo
3 Михаил (Mykhailo)   • 09:22:48, Сегодня [Материал]
+2

По 700% и 1000% оклада, чего себя обделять?
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