В Житомире заместители мэра и руководство городского совета ушли в отпуск за свой счет

"Все мои заместители, руководители департаментов, управлений и коммунальных предприятий Житомирского городского совета написали заявления об отпусках за свой счет. Они продолжат ходить на работу, но готовы делать это бесплатно. Мы все понимаем, что сейчас один приоритет - поддержка медиков. В течение мая-июня за собственный счет на две недели уйдут и другие работники городского совета", - сообщил мэр в соцсети.