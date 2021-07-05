В Житомире будут строить ТЭЦ на альтернативном топливе, чтобы уменьшить потребление газа

«Это первое решение, которое дает разрешение на составление технической документации. Перед следующей сессией должны проголосовать уже за инвестиционный договор. В этом договоре мы можем сделать все необходимые требования от города Житомира - это экологические стандарты Евросоюза на выбросы, запрет сжигания угля, меньший тариф, сроки строительства и прочее. Для того, чтобы это не была просто попытка захватить земельный участок. Через 2-2,5 года можем иметь еще одну ТЭЦ», - говорит городской голова Сергей Сухомлин.