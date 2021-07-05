В Житомире будут строить ТЭЦ на альтернативном топливе, чтобы уменьшить потребление газа

В Житомире в ближайшие 2-3 года планируют построить несколько ТЭЦ на альтернативном топливе. 5 июля на сессии городского совета депутаты согласовали решение о предоставлении юридическому лицу разрешения на разработку проекту землеустройства по отводу земельного участка под ТЭЦ, информирует горсовет.
«Это первое решение, которое дает разрешение на составление технической документации. Перед следующей сессией должны проголосовать уже за инвестиционный договор. В этом договоре мы можем сделать все необходимые требования от города Житомира - это экологические стандарты Евросоюза на выбросы, запрет сжигания угля, меньший тариф, сроки строительства и прочее. Для того, чтобы это не была просто попытка захватить земельный участок. Через 2-2,5 года можем иметь еще одну ТЭЦ», - говорит городской голова Сергей Сухомлин.
Город должен на 80% отказаться от газа - такой план ставит перед собой городской голова.
«В этом году мы запускаем ТЭЦ в переулку Винокуренном, которая строится за гранты. Выбросы этой ТЭЦ в два раза меньше, чем выбросы от газовых котельных»
, - добавил Сухомлин.
Предыстория
В Житомире на территории котельной РК-10 за грантовые средства строится уникальная ТЭЦ
. Она оснащена турбиной для комбинированного производства тепла и электроэнергии.
В марте 2021 года посол Великобритании
осмотрела строительство новой ТЭЦ.