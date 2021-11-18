В Житомире открыли современную ТЭЦ, работающую на альтернативном топливе. ФОТО

"Сегодня открываем в Житомире первую ТЭЦ, которая будет работать на щепе и позволит нашему КП "Житомиртеплокоммунэнерго" уменьшить потребление газа, электроэнергии и количество выбросов СО2 в воздух! Энергонезависимость Украины – идея, которая объединит громады. Сегодня я рад приветствовать в Житомире Полномочного посла Швейцарии в Украине Клода Вильда, руководителя Минрегиона Алексея Чернышева и всех уважаемых гостей. Прежде всего, спасибо Правительству Швейцарии, проекту SECO. Это не только о средствах, но и о возможностях: сформировать команду, получить компетенции. Я благодарю, что поверили в Житомир. Это были сложные времена, Covid, некоторые проекты мы приостанавливали, чтобы направить деньги в больницы. Но Правительство Швейцарии в нас поверило, поддержало и направило в нужное русло", – сообщил Сергей Сухомлин.