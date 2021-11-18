В Житомире открыли современную ТЭЦ, работающую на альтернативном топливе. ФОТО

18 ноября в Житомире открыли первую ТЭЦ, которая будет работать на щепе. ТЭЦ построена на базе районной котельной РК-10, расположенной в переулке 1-й Винокуренный. На открытии присутствовали власти города, области, посол Швейцарии в Украине Клод Вильд и глава Минрегиона Алексей Чернышов.
Как заявил
городской голова Житомира, новая ТЭЦ поможет снизить потребление газа, электроэнергии и количество выбросов углекислого газа в атмосферу.
"Сегодня открываем в Житомире первую ТЭЦ, которая будет работать на щепе и позволит нашему КП "Житомиртеплокоммунэнерго" уменьшить потребление газа, электроэнергии и количество выбросов СО2 в воздух! Энергонезависимость Украины – идея, которая объединит громады. Сегодня я рад приветствовать в Житомире Полномочного посла Швейцарии в Украине Клода Вильда, руководителя Минрегиона Алексея Чернышева и всех уважаемых гостей. Прежде всего, спасибо Правительству Швейцарии, проекту SECO. Это не только о средствах, но и о возможностях: сформировать команду, получить компетенции. Я благодарю, что поверили в Житомир. Это были сложные времена, Covid, некоторые проекты мы приостанавливали, чтобы направить деньги в больницы. Но Правительство Швейцарии в нас поверило, поддержало и направило в нужное русло", – сообщил Сергей Сухомлин.
На ТЭЦ термодинамическая установка органического цикла Ренкина будет комбинированно производить тепло и электроэнергию. Ее мощность – 1,2 МВт электрической и 7,1 МВт тепловой энергии. ТЭЦ сможет обеспечить теплом 18 тысяч человек в 73 многоквартирных домах. К тому же установка круглосуточного цикла позволит домам на улицах Маликова, проспект Мира и Вильский шлях получать горячую воду круглосуточно.
В мэрии заявляют, что установка с технологическим процессом комбинированного производства тепла и электрической энергии – первая в Украине.
Топливо на ТЭЦ будет подаваться в автоматическом режиме с помощью подвижного пола. На складе же будет храниться щепа на трое суток работы станции.
Объект возводился на средства Правительства Швейцарской Конфедерации в софинансировании с местным бюджетом. Стоимость – около 300 млн грн, из которых почти 100 млн – бюджет громады.
Фото: ЖГС