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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2022 » Февраль » 19 » 23:42:12

Бутусов и Шуфрич подрались в прямом эфире ток-шоу Савика Шустера. ВИДЕО

Вчера, 23:42:54 2821 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бутусов и Шуфрич подрались в прямом эфире ток-шоу Савика Шустера. ВИДЕО

 В эфире "Свобода слова" с Савиком Шустером на телеканале нардеп от ОПЗД Нестор Шуфрич устроил драку с журналистом Юрием Бутусовым.

"Очень жаль, что в столь трудный момент наш народ, все люди, защищающие нашу страну, вынуждены смотреть в эфире эти позорные изречения этих двух предателей (Шустера и Мураева – ред.)", - сказал Бутусов.
 
Бутусов попросил не давать слова этим двум политикам, потому что они распространяют российские нарративы.

Шуфрич ответил, что "предатель или нет – пусть устанавливает суд". После этого Бутусов подошел и ударил его в лицо.
 


 
Тэги: Шустер, Шуфрич, драка, Бутусов
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