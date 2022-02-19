Бутусов и Шуфрич подрались в прямом эфире ток-шоу Савика Шустера. ВИДЕО

В эфире "Свобода слова" с Савиком Шустером на телеканале нардеп от ОПЗД Нестор Шуфрич устроил драку с журналистом Юрием Бутусовым.
"Очень жаль, что в столь трудный момент наш народ, все люди, защищающие нашу страну, вынуждены смотреть в эфире эти позорные изречения этих двух предателей (Шустера и Мураева – ред.)", - сказал Бутусов.
Бутусов попросил не давать слова этим двум политикам, потому что они распространяют российские нарративы.
Шуфрич ответил, что "предатель или нет – пусть устанавливает суд". После этого Бутусов подошел и ударил его в лицо.