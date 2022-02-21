«Рука не дрогнет»: Сергей Сухомлин подал заявление в терроборону и обратился к житомирянам

"Сейчас нас беспокоят и другие вопросы: как в случае опасности организовать вывоз детей из ДДСТ в безопасные места, перевезти маломобильные группы населения... Мы подписали договоры на закупку продуктов, чтобы с наступлением критической ситуации обеспечить пищей тех, кто в этом нуждается. Сейчас отрабатываем еще один подобный договор", - заявил Сергей Сухомлин.

"Вы меня знаете, знаете тех ребят, которые проходят службу или прошли службу. Вместе с вами ели из одного котелка, выходили на марш броски... Я хочу сказать, что это не ваша война, это наша страна, наша территория. Я на 90% уверен, что вы не сядете в танк для того, чтобы со стороны Черниговской области, Беларуси или Курска зайти в Украину. И если так произойдет, не хотелось бы видеться вас в прицел, потому что тут рука не дрогнет. Это наша земля и защищать её мы будем все вместе", - заявив Сергій Сухомлин.