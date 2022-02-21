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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Февраль » 21 » 17:23:13

«Рука не дрогнет»: Сергей Сухомлин подал заявление в терроборону и обратился к житомирянам

Сегодня, 17:23:13 571 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Рука не дрогнет»: Сергей Сухомлин подал заявление в терроборону и обратился к житомирянам

 Городской голова Житомира Сергей Сухомлин подал заявление на вступление в территориальную оборону. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.
 

"Я поражен, насколько много людей за последнюю неделю подали заявление на вступление в территориальную оборону. Это и простые люди, и бизнесмены, и депутаты городского совета, работники городского совета. Я сам лично тоже написал заявление", - сказал Сухомлин.


Мэр сообщил, что наши военные готовы к возможному вторжению агрессора. Город тоже ведет подготовку.
 

"Сейчас нас беспокоят и другие вопросы: как в случае опасности организовать вывоз детей из ДДСТ в безопасные места, перевезти маломобильные группы населения... Мы подписали договоры на закупку продуктов, чтобы с наступлением критической ситуации обеспечить пищей тех, кто в этом нуждается. Сейчас отрабатываем еще один подобный договор", - заявил Сергей Сухомлин.


Также мэр Житомира обратился к тем, с кем учился в военном училище. Среди них есть те, кто служит в России.
 

"Вы меня знаете, знаете тех ребят, которые проходят службу или прошли службу. Вместе с вами ели из одного котелка, выходили на марш броски... Я хочу сказать, что это не ваша война, это наша страна, наша территория. Я на 90% уверен, что вы не сядете в танк для того, чтобы со стороны Черниговской области, Беларуси или Курска зайти в Украину. И если так произойдет, не хотелось бы видеться вас в прицел, потому что тут рука не дрогнет. Это наша земля и защищать её мы будем все вместе", - заявив Сергій Сухомлин.


"Житомир, все будет хорошо. Мы готовы, мы под защитой. Чем больше мы сплачиваемся, тем больше даем повод агрессору задуматься, нужна ли им эта война", - резюмировал мэр города.
Тэги: территориальная оборона, Житомир, сергей сухомлин
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 19:26:56, Сегодня [Материал]

вот тут я с танкистом согласен
лохи идут в захысныки, правильные пацаны - в тероборону
поесть из одного котелка в приличном кабаке с Бориссоломонычем дорого стоит....
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