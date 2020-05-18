Обещания Сухомлина: что удалось и что не сумел выполнить городской голова Житомира

До местных выборов в Украине осталось пять месяцев - они состоятся 25 октября. Сейчас еще нет даже приблизительных списков желающих занять кресла мэров украинских городов, но можно предположить, что большинство действующих городских голов попытаются сохранить свой пост. А значит, жители уже могут делать выводы: довольны ли они своим мэром или нет.
Чтобы прояснить картину, портал «Слово и дело
» проанализировал, как мэр Житомира Сергей Сухомлин выполнил свои предвыборные обещания.
Какие программные обещания выполнил Сухомлин
Некоторые обещания по своей программы Сергей Сухомлин выполнил еще несколько лет назад. Например, в апреле 2016-го в Житомире открылся обещанный Дом украинской культуры
. В центре представлено 6 выставочных залов с большим количеством экспонатов, среди которых изделия народного творчества, предметы быта и оружие эпохи казачества, картины житомирских художников.
Также Сухомлин не стал тянуть с созданием центров «третьего образования» для пенсионеров и пожилых людей
. В 2016 году в городе было отрыто два таких центра (компьютерные курсы) при библиотеках на улицах Партизанской и улицы Добровольческих батальонов.
Уже реализовал мэр проект «Неотложная помощь», который предусматривает оснащение приемных отделений больниц города
полным комплексом диагностической аппаратуры. В ноябре 2016-го было представлено новое медицинское оборудование для трех приемных отделений больниц Житомира аппараты для оказания неотложной медицинской помощи, УЗИ аппараты, пульсометры, аппараты для искусственной вентиляции легких и оборудование для лабораторных исследований. В мае 2017 года местные власти отчитались, что проект полностью реализован.
Кроме того, выполнено обещание ввести единый электронный билет
на проезд в коммунальном и частном общественном транспорте. В сентябре 2016 года в городе презентовали первый троллейбус с оборудованием для осуществления автоматизированной оплаты за проезд. Год спустя все 102 троллейбуса, выходящие на линию, оборудовали стационарными валидаторами
. Обещание внедрить новую транспортную концепцию города тоже реализована. Концепция включает переход на современные низкопольные автобусы, предполагаемый график движения
, гарантированное наличие транспорта после 21 часов. Для реализации концепции город закупил новый транспорт, установил стенды с графиками движения и ввел е-билет.
Как и обещал Сухомлин, в городе были обустроены безопасные пешеходные переходы
возле школ, садов и медицинских учреждений. Обещание было выполнено в течение 2017 года.
Была в программе намеренность реконструировать стадион «Спартак». В апреле 2017 года Сухомлин провел презентацию проекта реконструкции. В августе прошлого года мэр сообщил о завершении реконструкции стадиона
.
Программные обещания, которые провалил Сухомлин
В своей предвыборной программе Сухомлин обещал построить спортшколу водных видов спорта
. В сентябре 2017 года в городском совете сообщили, что компания, которая занималась строительством объекта, нарушила условия договора, и он был расторгнут. Позже о ситуации рассказал сам мэр: был разработан проект, подрядчик получил предоплату, но работы почти не проводились, поэтому строительство остановили. Летом прошлого года в горсовете заявили, что реализация проекта не состоялась из-за отсутствия финансирования. Итак, обещание не выполнено.
Несмотря на обещание Сухомлина, в Житомире так и не запретили размещение наружной рекламы
в центральной части города. Городской совет соответствующего решения не принимал.
Кроме того, Сухомлин не смог уменьшить цену на тепло и воду в Житомире
. По сравнению с 2015 годом, когда Сухомлин стал мэром, цены только выросли.
И, скорее всего, будет провалено обещание создать молодежный артцентр на базе кинотеатра «Жовтень»
. Проект не могли реализовать несколько лет, в мае прошлого года Сухомлин сообщил, что есть общественные организации, которые готовы взять помещение кинотеатра в аренду и сделать там артцентр. Но до сих пор помещение в аренду никому не передали. И вряд ли за пять месяцев будет сделано то, что не могли сделать пять лет.
Что еще нужно успеть сделать мэру Житомира
Непонятно, что с обещанием создать парк семейного отдыха и активных видов спорта
. В 2018 году в городском совете сказали, что проект перспективный, но реализовать его пока не собираются. По состоянию на лето прошлого года в Житомире начали реализовывать проект реконструкции набережной
реки Тетерев, где предусмотрено создание площадок для активных видов спорта и зон отдыха.
Так же и с обещанием ввести систему одностороннего движения с сетью велосипедных дорожек. По состоянию на август 2019-го был утвержден «План мобильности Житомира
», который предусматривает развитие велоинфраструктуры города. В частности, было установлено 200 велосипедных парковок. В конце каденции Сухомлина посмотрим на успехи.
В общем Сергей Сухомлин выполнил 28 своих обещаний, еще 25 в процессе.
Обещания Сухомлина: что удалось и что не сумел выполнить городской голова Житомира
Партизанська (точніше Перша Партизанська) то стара назва вулиці Добровольчих Батальйонів. Де він два їх відкрив — ніхто не знає.
►Обещание внедрить новую транспортную концепцию города тоже реализована. Концепция включает переход на современные низкопольные автобусы,
Частково, концепція оголошена, але проводиться до сих пір, було закуплено лише 17 автобусів з запланованих сорока.
► В августе прошлого года мэр сообщил о завершении реконструкции стадиона.
Так гарно завершив, що тому стадіону потрібно 7,5 млн
http://zhzh.info/news/2020-04-29-42858
Ні слова про "відновлення роботи аеропорту" та "індустріальний парк". Корочше кажучи, слабенький аналіз від "слова та діла"
Все превращается в г--но
А если за г--но берется
То просто тратит меньше сил