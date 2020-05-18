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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Май » 18 » 17:21:41

Обещания Сухомлина: что удалось и что не сумел выполнить городской голова Житомира

Вчера, 17:28:41 811 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Обещания Сухомлина: что удалось и что не сумел выполнить городской голова Житомира

 До местных выборов в Украине осталось пять месяцев - они состоятся 25 октября. Сейчас еще нет даже приблизительных списков желающих занять кресла мэров украинских городов, но можно предположить, что большинство действующих городских голов попытаются сохранить свой пост. А значит, жители уже могут делать выводы: довольны ли они своим мэром или нет.

Чтобы прояснить картину, портал «Слово и дело» проанализировал, как мэр Житомира Сергей Сухомлин выполнил свои предвыборные обещания.
 

Какие программные обещания выполнил Сухомлин


Некоторые обещания по своей программы Сергей Сухомлин выполнил еще несколько лет назад. Например, в апреле 2016-го в Житомире открылся обещанный Дом украинской культуры. В центре представлено 6 выставочных залов с большим количеством экспонатов, среди которых изделия народного творчества, предметы быта и оружие эпохи казачества, картины житомирских художников.

Также Сухомлин не стал тянуть с созданием центров «третьего образования» для пенсионеров и пожилых людей. В 2016 году в городе было отрыто два таких центра (компьютерные курсы) при библиотеках на улицах Партизанской и улицы Добровольческих батальонов.

Уже реализовал мэр проект «Неотложная помощь», который предусматривает оснащение приемных отделений больниц города полным комплексом диагностической аппаратуры. В ноябре 2016-го было представлено новое медицинское оборудование для трех приемных отделений больниц Житомира аппараты для оказания неотложной медицинской помощи, УЗИ аппараты, пульсометры, аппараты для искусственной вентиляции легких и оборудование для лабораторных исследований. В мае 2017 года местные власти отчитались, что проект полностью реализован.

Кроме того, выполнено обещание ввести единый электронный билет на проезд в коммунальном и частном общественном транспорте. В сентябре 2016 года в городе презентовали первый троллейбус с оборудованием для осуществления автоматизированной оплаты за проезд. Год спустя все 102 троллейбуса, выходящие на линию, оборудовали стационарными валидаторами. Обещание внедрить новую транспортную концепцию города тоже реализована. Концепция включает переход на современные низкопольные автобусы, предполагаемый график движения, гарантированное наличие транспорта после 21 часов. Для реализации концепции город закупил новый транспорт, установил стенды с графиками движения и ввел е-билет.

Как и обещал Сухомлин, в городе были обустроены безопасные пешеходные переходы возле школ, садов и медицинских учреждений. Обещание было выполнено в течение 2017 года.

Была в программе намеренность реконструировать стадион «Спартак». В апреле 2017 года Сухомлин провел презентацию проекта реконструкции. В августе прошлого года мэр сообщил о завершении реконструкции стадиона.
 

Программные обещания, которые провалил Сухомлин


В своей предвыборной программе Сухомлин обещал построить спортшколу водных видов спорта. В сентябре 2017 года в городском совете сообщили, что компания, которая занималась строительством объекта, нарушила условия договора, и он был расторгнут. Позже о ситуации рассказал сам мэр: был разработан проект, подрядчик получил предоплату, но работы почти не проводились, поэтому строительство остановили. Летом прошлого года в горсовете заявили, что реализация проекта не состоялась из-за отсутствия финансирования. Итак, обещание не выполнено.

Несмотря на обещание Сухомлина, в Житомире так и не запретили размещение наружной рекламы в центральной части города. Городской совет соответствующего решения не принимал.

Кроме того, Сухомлин не смог уменьшить цену на тепло и воду в Житомире. По сравнению с 2015 годом, когда Сухомлин стал мэром, цены только выросли.

И, скорее всего, будет провалено обещание создать молодежный артцентр на базе кинотеатра «Жовтень». Проект не могли реализовать несколько лет, в мае прошлого года Сухомлин сообщил, что есть общественные организации, которые готовы взять помещение кинотеатра в аренду и сделать там артцентр. Но до сих пор помещение в аренду никому не передали. И вряд ли за пять месяцев будет сделано то, что не могли сделать пять лет.
 

Что еще нужно успеть сделать мэру Житомира


Непонятно, что с обещанием создать парк семейного отдыха и активных видов спорта. В 2018 году в городском совете сказали, что проект перспективный, но реализовать его пока не собираются. По состоянию на лето прошлого года в Житомире начали реализовывать проект реконструкции набережной реки Тетерев, где предусмотрено создание площадок для активных видов спорта и зон отдыха.

Так же и с обещанием ввести систему одностороннего движения с сетью велосипедных дорожек. По состоянию на август 2019-го был утвержден «План мобильности Житомира», который предусматривает развитие велоинфраструктуры города. В частности, было установлено 200 велосипедных парковок. В конце каденции Сухомлина посмотрим на успехи.

В общем Сергей Сухомлин выполнил 28 своих обещаний, еще 25 в процессе.

Тэги: сергей сухомлин, мэр, Житомир, выборы, обещания
Комментариев: 8
Живу_на_Восточной
1 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 18:08:24, Вчера [Материал]
+1

► В 2016 году в городе было отрыто два таких центра (компьютерные курсы) при библиотеках на улицах Партизанской и улицы Добровольческих батальонов.

Партизанська (точніше Перша Партизанська) то стара назва вулиці Добровольчих Батальйонів. Де він два їх відкрив — ніхто не знає.

►Обещание внедрить новую транспортную концепцию города тоже реализована. Концепция включает переход на современные низкопольные автобусы,

Частково, концепція оголошена, але проводиться до сих пір, було закуплено лише 17 автобусів з запланованих сорока.

► В августе прошлого года мэр сообщил о завершении реконструкции стадиона.

Так гарно завершив, що тому стадіону потрібно 7,5 млн
http://zhzh.info/news/2020-04-29-42858

Ні слова про "відновлення роботи аеропорту" та "індустріальний парк". Корочше кажучи, слабенький аналіз від "слова та діла"
Hasan
8 Олександр (Hasan)   • 00:21:53, Сегодня [Материал]
0

А на чому ще їм заробляти, як не на таких "слабеньких" аналізах))
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 18:21:49, Вчера [Материал]
-4

Сергей за все берется смело
Все превращается в г--но
А если за г--но берется
То просто тратит меньше сил
viking62
3 viking (viking62)   • 19:10:11, Вчера [Материал]
+6

А мне наш мэр нравится. Ни один перед ним столько не сделал. А зависники всегда будут исходить на желчь! Удачи Вам Сергей!
Provocateur
4 Agent Provocateur (Provocateur)   • 19:14:07, Вчера [Материал]
+4

Прі Дебоє било лучше! Вєрнітє наконєц ліфтОвиє карточкі!!!
starix
5 max starkov (starix)   • 19:51:25, Вчера [Материал]
-3

так столько денег в местном бюджете никогда и не было. Сейчас пилят так, что аж гай гудыть.
garold
6 Кonstantin (garold)   • 22:03:59, Вчера [Материал]
-2

Ещё столько не сделать,с таким то бюджетом,а если не воровать то сделать можно было раз в пять больше...И мне он не нравиться так как йух ложил на жителей города,все конфликты на территории города заканчивались в пользу бизнеса,а горожане остались при своих интересах,поэтому считаю что этому малому пора на свалку...
Armen21
7 МАКС (Armen21)   • 22:26:46, Вчера [Материал]
0

Пам пам парам пам пам- Сирожа молодец!!!:)
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