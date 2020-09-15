Во второй тур выборов мэра Житомира пройдут Сухомлин и Евдокимов – социология

«Если по состоянию на 4-е сентября безоговорочным лидером был Сухомлин с 40-ка процентами, то за неделю ситуация качественно изменилась. Теперь есть Сергей Сухомлин и появился выразительный №2 - ректор Житомирской Политехники Виктор Евдокимов, у которого зафиксировали рост рейтинга с условных 3-х до условных 9-ти процентов. Данные других кандидатов в мэры изменились в пределах погрешности», - отметила Ирина Титова, руководитель исследовательской программы Житомирской областной организации «Комитета избирателей Украины».