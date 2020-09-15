Во второй тур выборов мэра Житомира пройдут Сухомлин и Евдокимов – социология

«Если по состоянию на 4-е сентября безоговорочным лидером был Сухомлин с 40-ка процентами, то за неделю ситуация качественно изменилась. Теперь есть Сергей Сухомлин и появился выразительный №2 - ректор Житомирской Политехники Виктор Евдокимов, у которого зафиксировали рост рейтинга с условных 3-х до условных 9-ти процентов. Данные других кандидатов в мэры изменились в пределах погрешности», - отметила Ирина Титова, руководитель исследовательской программы Житомирской областной организации «Комитета избирателей Украины».
«Падение рейтинга Сухомлина происходит, скорее всего, из-за его внешней рекламы, которая откровенно противоречит реальному положению вещей. Также команда Сухомлина начинает «сыпаться». Существует информация о неурядицах в штабе и от него ушел его руководитель штаба Руслан Годованый. Рост рейтинга Евдокимова в «Комитете избирателей Украины» объясняют двумя событиями: первое - 31 августа состоялся партийный съезд партии «Слуга народа». А потом добавился еще и приезд президента. И это придало Евдокимову дополнительный плюс», - объясняет организация «Комитет избирателей Украины».
до сухомлина бюджет житомира складав 200 млн грн.
Після децентралізації (злодію повезло) бюджет міста став 2 млр грн (збільшився в 10 разів)
за рахунок 2 млр на фоні колишніх мізерних бюджетів Злодій Сухомлин вигладає як мер який багато робить для житомира.
Але бабулі які бачать покладено криво нову плитку не бачать скільки Сухомлин з цих 2 млр вкрав.
СБУ і Прокуратура знають скільки вкрав але поки вичікують (самі додумайте чого)
Злодій створив злочинне угруповання де освоювання цих бюджетних коштій йде через виключно фірми Злодія сухомлена та злочиної четвірки: Сухомлин - Зубко- Розенблат - Хренов
Проблема в тому що виборці бачать тільки плитку а не бачать що під плиткою. шкода.
наприклад, закупівля 50 тролейбусів, модернізація водоканалу - все це у валюті. і відповідно на обслуговування кредитів потрібно значно більше коштів.