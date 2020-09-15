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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Сентябрь » 15 » 09:33:10

Во второй тур выборов мэра Житомира пройдут Сухомлин и Евдокимов – социология

Сегодня, 09:48:10 889 13 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Во второй тур выборов мэра Житомира пройдут Сухомлин и Евдокимов – социология

 Если бы выборы городского Житомира проходили завтра, то во второй тур вместе с действующим мэром Сергеем Сухомлиным вышел бы представитель партии «Слуги народа» Виктор Евдокимов.

Соответствующие исследования социологического опроса 14 сентября представила Житомирская областная организация «Комитета избирателей Украины».
 

«Если по состоянию на 4-е сентября безоговорочным лидером был Сухомлин с 40-ка процентами, то за неделю ситуация качественно изменилась. Теперь есть Сергей Сухомлин и появился выразительный №2 - ректор Житомирской Политехники Виктор Евдокимов, у которого зафиксировали рост рейтинга с условных 3-х до условных 9-ти процентов. Данные других кандидатов в мэры изменились в пределах погрешности», - отметила Ирина Титова, руководитель исследовательской программы Житомирской областной организации «Комитета избирателей Украины».


По информации КИУ, в Житомире были проведены две волны опроса - каждый в течение 3-х дней (со 2-го по 4-е сентября включительно и с 9-го по 11-е сентября включительно).
 

«Падение рейтинга Сухомлина происходит, скорее всего, из-за его внешней рекламы, которая откровенно противоречит реальному положению вещей. Также команда Сухомлина начинает «сыпаться». Существует информация о неурядицах в штабе и от него ушел его руководитель штаба Руслан Годованый. Рост рейтинга Евдокимова в «Комитете избирателей Украины» объясняют двумя событиями: первое - 31 августа состоялся партийный съезд партии «Слуга народа». А потом добавился еще и приезд президента. И это придало Евдокимову дополнительный плюс», - объясняет организация «Комитет избирателей Украины».


Рейтинги кандидатов

Тэги: мэр, выборы, Житомир, рейтинг
Комментариев: 13
master_zr
1 master (master_zr)   • 10:09:57, Сегодня [Материал]
-9

Логіку 33% Злодія Сухомлина пояснити просто:
до сухомлина бюджет житомира складав 200 млн грн.
Після децентралізації (злодію повезло) бюджет міста став 2 млр грн (збільшився в 10 разів)

за рахунок 2 млр на фоні колишніх мізерних бюджетів Злодій Сухомлин вигладає як мер який багато робить для житомира.

Але бабулі які бачать покладено криво нову плитку не бачать скільки Сухомлин з цих 2 млр вкрав.
СБУ і Прокуратура знають скільки вкрав але поки вичікують (самі додумайте чого)

Злодій створив злочинне угруповання де освоювання цих бюджетних коштій йде через виключно фірми Злодія сухомлена та злочиної четвірки: Сухомлин - Зубко- Розенблат - Хренов

Проблема в тому що виборці бачать тільки плитку а не бачать що під плиткою. шкода.
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 10:19:40, Сегодня [Материал]
+8

в ваших словах є трішки логіки. але на жаль трішки. тому що разом з збільшенням бюджету - зросли і видатки. місто платить зарплатню вчителям та медикам, фінансує лікарні та освітні заклади. а це десятки мільйонів щомісяця. і не забувайте, що втричі зріс курс долара і відповідно більшість техніки, матеріалів та послуг також значно подорожчали.

наприклад, закупівля 50 тролейбусів, модернізація водоканалу - все це у валюті. і відповідно на обслуговування кредитів потрібно значно більше коштів.
velcade
3 Санитар (velcade)   • 10:40:32, Сегодня [Материал]
-7

Есть у людей такой вид психического расстройства, когда они мнят себя избирателями и думают, что участвуют в выборах и голосованиях.
CPTN
4 AntiHype (CPTN)   • 11:03:25, Сегодня [Материал]
+6

Это тебе товарищ майор текст писал?
velcade
5 Санитар (velcade)   • 11:33:27, Сегодня [Материал]
-8

Ху из "майор"?
andriiua
6 andrii (andriiua)   • 11:33:35, Сегодня [Материал]
-4

Проти всіх
Boris
7 Boris (Boris)   • 11:40:30, Сегодня [Материал]
-5

Я взагалі ні за кого голосувати не хочу. Кандидатів немає. По списку голосування: 1. Сухомлин - від слова нічого! 2. Євдокимов - як каже гарна приказка, вища освіта ще нікому розуму не добавила! 3. Розенблат - дохрєна бабла, стало скучно. На якомусь паті з Зубко поспорили, хто більше набере голосів! 4. Леонченко - риги! 5. Буравков - згадала бабка як дівкою була! 6. Зубко - ще більше бабла, див пункт 3! 7. Хрєнов - хрєн його знає хто такий! 8. Кізін - потрібно ще щось робити, а не тільки свою кандидатуру на всіх виборах виставляти! 9. Інші - без коментарів... P.S. Був би хоча б такий як Андрій Полтава... я б проголосував би за нього! :)
Provocateur
9 Agent Provocateur (Provocateur)   • 11:58:25, Сегодня [Материал]
+2

"Если бы, да кабы, да во рту росли грибы." (с)
Provocateur
8 Agent Provocateur (Provocateur)   • 11:56:35, Сегодня [Материал]
+1

Норм. Не найгірший розклад. Хоча при трикратному відставанні Євдокимову треба вести надактивну кампанію, щоб акумулювати на себе весь протестний електорат на 2-й тур. Чого наразі не видно. Ну це суто суб'єктивно, з огляду на його піар-матеріали "взагалі по загалях". Якщо це креатив якихось найнятих столичних політтехнологів, то його штаб робить велетенську дурницю. Витратять шалені гроші з від'ємним результатом...
malyar
10 Виктор (malyar)   • 12:26:07, Сегодня [Материал]
+2

Ну и нафига втюхивать наши деньги еще и во второй тур?! Один к трем - это уже нереальный разрыв, особенно учитывая нулевые рейтинги Слуг и их тотальное снижение. Сухомлин, так Сухомлин. В конце концов не самый плохой выбор. А на бюджетные бабки пусть лучше чего полезного сделают!
AlexIvanov
11 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:05:17, Сегодня [Материал]
-1

В нас на Україні кажуть - "Не кажі "гоп", доки не перескочив". Євдокімова ніхто у місті не знає, а Сухомлина дуже добре знають. Ви, ваша команда, а це радник Супрун Хренов та усі інші, расформували та кинули у боргову яму 2-гу міську лікарню ім. Павлусенка. А зараз готуєте її, цю лікарню, на прихватизацію. Хочете, щоб ми вам платили, за лікування, за койкомісцке. за все. За останні 3 роки у Житомирі висвітлились нові яскраві особистості, які захищали та захищають інтереси житомирян - це Максим Мелешко, який відстоял та відстоює інтереси громади міста (змусив "Епіцентр" сплатити до міського бюджету кошти за користування земельною ділянкою, довів у суді незаконність будівництів АЗС на проспекті Незалежності, 29) наступна яскрава особистість - Любов Цимбалюк. Вона відстоює інтереси 2-ї лікарні та виступила у боротьбі з незаконними діями "Кпіцентру" публічно. та завжди дуже ретельно вивчає усі питання винесені на сесії міськради. Мелешко йде у мери від партії Пальчевського, якого усі люблють у місті, а Любов Цимбалюк йде від партії "Сила і честь"
AlexIvanov
12 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:08:28, Сегодня [Материал]
-1

Забув сказати - 5 років ви у крани пускаєте отруйну воду. Але люди ніяк не можуть зрозуміти, чому у кранах в нас отрута замість води. Так ось - чис брудніше вода, тим більш люди купують привозну воду. Це вигадав ще Рижук - заробляти гроші на воді. Після Революції Гідності це все перекочевало у кишені Сухомлина та його команди - весь цій ггнилий отруйний бізнес. Тому - скільки буде Сухомлин при владі, стільки ми будемо пити отруйну воду.
AlexIvanov
13 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:09:47, Сегодня [Материал]
-1

Сухомлин за 5-ть років "тріснув" у житомирян 100 млн. доларів.
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