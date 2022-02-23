Ночью в Донецке и Луганске прогремели взрывы - боевики сообщают о терактах

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«В Луганске произошел очередной террористический акт! В 04.15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв», — сообщается в Telegram-канале боевиков.

Сейчас на место взрыва прибыли оперативные службы и правоохранительные органы сепаратистов.

О пострадавших и разрушениях пока нет информации.

Сегодня ночью также произошел взрыв в Донецке у телецентра.

Боевики ДНР назвали терактом взрыв у телецентра в Донецке. На территории телецентра сработало взрывное устройств.

Исполняющий обязанности министра информации сепаратистов ДНР Даниил Безсонов уточнил, что около в 0.50 произошел взрыв. По его данным, взрывное устройство было, скорее всего, самодельное, без поражающих элементов.

Но мощности взрывчатки хватило, чтобы на месте взрыва осталась воронка.

«Я допускаю, что это как предупреждение журналистам, что могут быть последующий террористические акты, направленные против журналистов», — заключил Безсонов.

Сообщается, что в здании находился генеральный директор телецентра и журналисты.

Ранее сообщалось, что неизвестные совершили попытку покушения на бывшего "министра обороны" так называемой ДНР Владимира Кононова, сообщили сепаратисты. В результате двух взрывов минно-взрывную травму получил местный житель, сам Кононов не пострадал.



Как сообщают оккупанты, за последнюю неделю организовано не менее шести покушений.