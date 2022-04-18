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Главная » Новости » Происшествия » 2022 » Апрель » 18 » 10:11:55

Ракетный удар по Львову это теракт. От взрывов погибли 7 человек и 11 пострадали. ВИДЕО

Сегодня, 10:11:24 630 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ракетный удар по Львову это теракт. От взрывов погибли 7 человек и 11 пострадали. ВИДЕО

 Ракетный удар по Львову это теракт. От взрывов погибли 7 человек и 11 пострадали. ВИДЕО /_nw/488/72742585.jpg Российская армия сегодня 18 апреля 2022 утром нанесла пять прицельных ракетных ударов по Львову. Об этом в Телеграме написал мэр города Андрей Садовый. По его словам, соответствующие службы уже выехали на место, а детали выясняются.
 
Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о четырех ракетных ударах, не раскрывая подробности.
«По предварительной информации, произошло четыре ракетных удара. Оставайтесь в укрытиях», – написал Козицкий.
 
При этом он призвал не снимать ничего на видео, не фотографировать и не распространять предположения с непроверенных телеграм-каналов и групп.

7 человек погибли

Позже Максим Козицкий сообщил в Телеграм, что в результате обстрелов во Львове известно о 6 погибших и 11 пострадавших. Среди пострадавших один ребенок. Позже сообщили что скончался ещё один человек.
 
"В городе было 4 ракетных удара. Три – по объектам военной инфраструктуры. Один – по шиномонтажу. В результате попаданий произошли пожары. Тушение еще продолжается. Объекты получили существенные повреждения. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По состоянию на этот час известно о 7 погибших и 11 пострадавших. Среди пострадавших – один ребенок", - написал Козицкий.

Россияне​​​​​​ обстреляли Львов ракетами - видео

 

Разбиты 40 гражданских авто

Мэр Львова Садовой подтвердил, что одна из ракет попала в гражданский объект — шиномонтаж. Предварительно погибли 6 человек, 11 ранены, среди них 1 ребенок.
 
Повреждены или уничтожены около 40 автомобилей. От ударной волны разбиты окна в отеле поблизости, в котором живут эвакуированные украинцы.
 

Три ракеты по инфраструктуре, одна – по шиномонтажу

Тэги: терракт, война в Украине, Львов, взрыв
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