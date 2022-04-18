Ракетный удар по Львову это теракт. От взрывов погибли 7 человек и 11 пострадали. ВИДЕО

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о четырех ракетных ударах, не раскрывая подробности.

«По предварительной информации, произошло четыре ракетных удара. Оставайтесь в укрытиях», – написал Козицкий.

При этом он призвал не снимать ничего на видео, не фотографировать и не распространять предположения с непроверенных телеграм-каналов и групп.

7 человек погибли

Позже Максим Козицкий сообщил в Телеграм, что в результате обстрелов во Львове известно о 6 погибших и 11 пострадавших. Среди пострадавших один ребенок. Позже сообщили что скончался ещё один человек.

Россияне​​​​​​ обстреляли Львов ракетами - видео "В городе было 4 ракетных удара. Три – по объектам военной инфраструктуры. Один – по шиномонтажу. В результате попаданий произошли пожары. Тушение еще продолжается. Объекты получили существенные повреждения. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По состоянию на этот час известно о 7 погибших и 11 пострадавших. Среди пострадавших – один ребенок", - написал Козицкий.

Разбиты 40 гражданских авто

Повреждены или уничтожены около 40 автомобилей. От ударной волны разбиты окна в отеле поблизости, в котором живут эвакуированные украинцы.

Три ракеты по инфраструктуре, одна – по шиномонтажу

/_nw/488/72742585.jpg Российская армия сегодня 18 апреля 2022 утром нанесла пять прицельных ракетных ударов по Львову. Об этом в Телеграме написал мэр города Андрей Садовый. По его словам, соответствующие службы уже выехали на место, а детали выясняются.Мэр Львова Садовой подтвердил, что одна из ракет попала в гражданский объект — шиномонтаж. Предварительно погибли 6 человек, 11 ранены, среди них 1 ребенок.