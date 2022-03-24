Взрыв в Бердянске! В порту уничтожен десантный корабль «ОРСК» России. ВИДЕО

Бердянск 24 марта. Пожар в порту











Сегодня утром, 24 марта, в захваченном российскими войсками г. Бердянск в порту произошел мощный взрыв и пожар. По информации ВМС ВС Украины был потоплен большой десантный корабль (БДК Орск) Черноморского флота РФ, вместе с экипажем."Доброе утро мы из Украины! В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль «Орск» черноморского флота оккупантов. Слава Украине!" - сообщает ВМС ВСУ О том, что этот корабль зашел в порт Бердянска и доставил боевую технику в город, российские СМИ сообщали 21 марта. Минобороны РФ пока не коментировало информацию об уничтожении «Орска».

Что БДК Орск делал в Украине?

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МО РФ радостно рапортовало, что 21 марта 2022 «Орск» стал первым российским боевым кораблем, который вошел в Бердянск. Теперь через этот порт на побережье Азовского моря смогут поставлять технику, боеприпасы и грузы для российских военных.Корабли этого типа могут вместить до 40 бронетранспортеров или до 20 танков. Длина корабля — 113,1 м, он способен перевозить до 1,5 тыс. т грузов и техники, экипаж — 55 человек. Корабль заложили в 1967 году, строительство завершилось в 1968 году. В конце октября 2002 года ему присвоили название «Орск».В 07:45 в порту Бердянск при разгрузке были обстреляны «Точкой У» роzzийские бдк «Саратов», «Цезарь Куников», «Новочеркасск». «Саратов» потери неизвестны, продолжается локальный пожар в кормовой части, из-за угрозы взрыва боезапаса корабль притоплен на глубине 5м. «Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения и вышли в море, потери: «Куников» 8 чел ранено, «Новочеркасск» 3 погибло, 3 ранено, потери уточняются...