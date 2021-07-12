Во время празднования Ивана Купала в Коростене прогремел мощный взрыв: едва не погибли люди. ВИДЕО

В городе Коростень во время празднования Ивана Купала произошло чрезвычайное происшествие: рядом с пиротехникой произошел взрыв. Известно, что в результате инцидента пострадали люди.
"Взорвались канистры с бензином под пиротехникой. На видео видно, что на костре сидел парень. Того, который был снизу с канистрой, взрывной волной отбросило в реку, а второй, который был сверху, упал прямо в костер, обгорел, но из последних сил выбрался и нырнул в воду", - рассказали очевидны с места происшествия, передает Коростень today.
Коростенцы уверяют, что взрыв был настолько сильный, что в домах вблизи затряслись стекла в окнах.
Полиция возбудила уголовное дело
На сайте ГУ Нацполиции Житомирской области опубликовали сообщение, что по факту взрыва и пожара начато уголовное производство.
"Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УК Украины. В рамках начатых проверок правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и степень тяжести полученных пострадавшими травм", - информирует полиция.
Предварительно известно, что в медицинское учреждение с ожогами обратились трое жителей райцентра, которые находились на публичном мероприятии. Им была оказана необходимая помощь и назначено амбулаторное лечение.