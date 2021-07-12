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Во время празднования Ивана Купала в Коростене прогремел мощный взрыв: едва не погибли люди. ВИДЕО

Сегодня, 09:59:04 940 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Во время празднования Ивана Купала в Коростене прогремел мощный взрыв: едва не погибли люди. ВИДЕО

 В городе Коростень во время празднования Ивана Купала произошло чрезвычайное происшествие: рядом с пиротехникой произошел взрыв. Известно, что в результате инцидента пострадали люди.

"Взорвались канистры с бензином под пиротехникой. На видео видно, что на костре сидел парень. Того, который был снизу с канистрой, взрывной волной отбросило в реку, а второй, который был сверху, упал прямо в костер, обгорел, но из последних сил выбрался и нырнул в воду", - рассказали очевидны с места происшествия, передает Коростень today.

Коростенцы уверяют, что взрыв был настолько сильный, что в домах вблизи затряслись стекла в окнах.
 

Полиция возбудила уголовное дело


На сайте ГУ Нацполиции Житомирской области опубликовали сообщение, что по факту взрыва и пожара начато уголовное производство.
 

"Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УК Украины. В рамках начатых проверок правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и степень тяжести полученных пострадавшими травм", - информирует полиция.


Предварительно известно, что в медицинское учреждение с ожогами обратились трое жителей райцентра, которые находились на публичном мероприятии. Им была оказана необходимая помощь и назначено амбулаторное лечение.
 
Тэги: Коростень, взрыв, пожар, ивана купала
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