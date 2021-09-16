Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 16 Сентября 2021    23:44:25
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Сентябрь » 16 » 17:04:49

В Житомире на предприятии прогремел взрыв: травмировались три человека. ФОТО

Сегодня, 17:04:49 1219 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире на предприятии прогремел взрыв: травмировались три человека. ФОТО

 16 сентября на одном из предприятий Житомира прогремел взрыв и произошел пожар. В результате чрезвычайного происшествия пострадали работники предприятия.

Об этом "Журналу Житомира" сообщила пресс-служба управления Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
 

"Предварительно, из-за взрыва 200-литровой бочки с легковоспламеняющимся веществом произошло возгорание двух металлических сушильных камер и древесины, находившейся рядом. В результате получили ожоги различной степени тяжести три человека", - говорится в сообщении.


Прибывшие по вызову медики госпитализировали пострадавших в лечебные учреждения.

Усилиями двух отделений спасателей пожар был локализован и ликвидирован. Огнем уничтожено две металлические бочки, древесину и повреждены две сушильные камеры.

Предварительная причина пожара - нарушение технологического регламента. Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.



Фото: ГСЧС
Тэги: пожар, взрыв, предприятие, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus