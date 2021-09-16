В Житомире на предприятии прогремел взрыв: травмировались три человека. ФОТО

16 сентября на одном из предприятий Житомира прогремел взрыв и произошел пожар. В результате чрезвычайного происшествия пострадали работники предприятия.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщила пресс-служба управления Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
"Предварительно, из-за взрыва 200-литровой бочки с легковоспламеняющимся веществом произошло возгорание двух металлических сушильных камер и древесины, находившейся рядом. В результате получили ожоги различной степени тяжести три человека", - говорится в сообщении.
Прибывшие по вызову медики госпитализировали пострадавших в лечебные учреждения.
Усилиями двух отделений спасателей пожар был локализован и ликвидирован. Огнем уничтожено две металлические бочки, древесину и повреждены две сушильные камеры.
Предварительная причина пожара - нарушение технологического регламента. Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.
Фото: ГСЧС