В Житомире по ул. Заводской на территории частного предприятия произошел пожар. По информации управления ГСЧС в Житомирской области, возгорание произошло около 12:30.
На место происшествия
сразу были направлены 4 отделения спасателей.
"Пожар возник в одноэтажном кирпичном здании размером 80 на 50 метров, которое сдавалось в аренду. Огонь охватил часть кровли", - сообщают спасатели.
Всего к ликвидации пожара привлечено 58 человек личного состава и 10 единиц техники. В 13:58 удалось остановить распространение огня - пожар локализовали.
Сейчас продолжается ликвидация. Огнем уничтожена кровля на площади 1000 кв. м.
ФОТО: ГСЧС
Спасателям удалось локализовать пожар на Полевой: огонь уничтожил кровлю предприятия. ФОТО