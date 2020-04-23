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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 23 » 16:43:03

Спасателям удалось локализовать пожар на Полевой: огонь уничтожил кровлю предприятия. ФОТО

Вчера, 16:42:03 1869 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Спасателям удалось локализовать пожар на Полевой: огонь уничтожил кровлю предприятия. ФОТО

 В Житомире по ул. Заводской на территории частного предприятия произошел пожар. По информации управления ГСЧС в Житомирской области, возгорание произошло около 12:30.

На место происшествия сразу были направлены 4 отделения спасателей.
 

"Пожар возник в одноэтажном кирпичном здании размером 80 на 50 метров, которое сдавалось в аренду. Огонь охватил часть кровли", - сообщают спасатели.


Всего к ликвидации пожара привлечено 58 человек личного состава и 10 единиц техники. В 13:58 удалось остановить распространение огня - пожар локализовали.

Сейчас продолжается ликвидация. Огнем уничтожена кровля на площади 1000 кв. м.









ФОТО: ГСЧС
Тэги: предприятие, Житомир, пожар
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