Пожар на житомирском предприятии: врачи не смогли спасти мужчину и 22-летнего парня

16 сентября на территории одного из предприятий Житомира прогремел взрыв и произошел пожар. В результате чрезвычайного происшествия погибли два человека.
Предварительно известно, что пожар возник в сушильных камерах деревообрабатывающего предприятия
.
"В результате нарушений во время выполнения работ с повышенной опасностью (сушки древесины в металлических печах) травмы получили трое житомирян, 1999 и 1995 рождения, и 52-летний житель пгт Новогуйвинск"
, - сообщили в полиции.
Мужчин госпитализировали в ожоговое отделение одной из больниц города.
Как стало известно "Журналу Житомира
", 22 сентября старший из мужчин скончался. 3 октября в полицию поступило сообщение, что не удалось спасти и младшего из пострадавших, 22-летнего парня.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения свободы до 5 лет или заключение сроком до 8 лет.