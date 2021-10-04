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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 4 » 11:48:03

Пожар на житомирском предприятии: врачи не смогли спасти мужчину и 22-летнего парня

Сегодня, 11:48:03 1071 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пожар на житомирском предприятии: врачи не смогли спасти мужчину и 22-летнего парня

 16 сентября на территории одного из предприятий Житомира прогремел взрыв и произошел пожар. В результате чрезвычайного происшествия погибли два человека.

Предварительно известно, что пожар возник в сушильных камерах деревообрабатывающего предприятия.

"В результате нарушений во время выполнения работ с повышенной опасностью (сушки древесины в металлических печах) травмы получили трое житомирян, 1999 и 1995 рождения, и 52-летний житель пгт Новогуйвинск", - сообщили в полиции.

Мужчин госпитализировали в ожоговое отделение одной из больниц города.

Как стало известно "Журналу Житомира", 22 сентября старший из мужчин скончался. 3 октября в полицию поступило сообщение, что не удалось спасти и младшего из пострадавших, 22-летнего парня.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения свободы до 5 лет или заключение сроком до 8 лет.
Тэги: Житомир, предприятие, пожар
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