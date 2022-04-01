Взрыв в Белгороде! Горит нефтебаза, жители в панике покидают дома. ВИДЕО

Кто обстрелял Белгород?

"Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте", - пишет губернатор Гладков.

Гладков также рассказал, что в результате происшествия погибши нет.

"Для ликвидации пожара все ресурсы имеются. МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период. Населению ничего не угрожает", - пишет российский губернатор.

Видео как вертолёты К-52 бомбили нефтебазу в Белгороде В белгородских пабликах появилось видео момента взрыва, что подается как "атака Украины" на местную нефтебазу.

Взрывы на нефтебазе могут оказаться провокацией

Причиной взрывов якобы стал авиаудар украинских военных. В то же время украинская сторона не подтверждает этой информации.





Кроме того, по мнению журналистов, украинские вертолеты в принципе не смогли бы попасть на территорию РФ, так как ее граница "усеяна" системами противовоздушной обороны. Таким образом взрывы на нефтебазе Белгорода могут быть российской провокацией. "Мы увидели пожар и стали собирать вещи" - очевидец на видео В то же время в сети появились ролики с якобы украинскими вертолетами, которые обстреляли российскую нефтебазу. Однако на них - российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", которых нет на вооружении Украины.Кроме того, по мнению журналистов, украинские вертолеты в принципе не смогли бы попасть на территорию РФ, так как ее граница "усеяна" системами противовоздушной обороны. Таким образом взрывы на нефтебазе Белгорода могут быть российской провокацией. Устранить пожар пока не удается

Огромные очереди на заправках Белгорода



Мощный взрыв на военном складе

Ранее, 29 марта возле Белгорода в селе Красный Октябрь произошел сильный взрыв на военных складах. Тогда в результате происшествия пострадали четверо российских военных. Власти объяснили причину взрыва "человеческим фактором".