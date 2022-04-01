Взрыв в Белгороде! Горит нефтебаза, жители в панике покидают дома. ВИДЕО

Сегодня утром 1 апреля, в российском городе Белгород, который граничит с Украиной, после серии взрывов вспыхнул пожар на нефтебазе. После этого на заправках города выстроились очереди. Соответствующие видео публикуют в сети.
Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков поспешил заявить, что причиной пожара на нефтебазе города стал "авиаудар со стороны Украины". Однако, ранее министерство обороны РФ сообщало, что все самолёты и вертолёты в Украине уничтожены.
Кто обстрелял Белгород?
"Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте", - пишет губернатор Гладков.
Гладков также рассказал, что в результате происшествия погибши нет.
"Для ликвидации пожара все ресурсы имеются. МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период. Населению ничего не угрожает", - пишет российский губернатор.
В белгородских пабликах появилось видео момента взрыва, что подается как "атака Украины" на местную нефтебазу.
Видео как вертолёты К-52 бомбили нефтебазу в Белгороде
Взрывы на нефтебазе могут оказаться провокацией
Причиной взрывов якобы стал авиаудар украинских военных. В то же время украинская сторона не подтверждает этой информации.
В то же время в сети появились ролики с якобы украинскими вертолетами, которые обстреляли российскую нефтебазу. Однако на них - российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", которых нет на вооружении Украины.
Кроме того, по мнению журналистов, украинские вертолеты в принципе не смогли бы попасть на территорию РФ, так как ее граница "усеяна" системами противовоздушной обороны. Таким образом взрывы на нефтебазе Белгорода могут быть российской провокацией.
"Мы увидели пожар и стали собирать вещи" - очевидец на видео
Устранить пожар пока не удается
Огромные очереди на заправках Белгорода
Мощный взрыв на военном складе
Ранее, 29 марта возле Белгорода в селе Красный Октябрь произошел сильный взрыв на военных складах. Тогда в результате происшествия пострадали четверо российских военных. Власти объяснили причину взрыва "человеческим фактором".