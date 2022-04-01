Живой Журнал

Живой Журнал - обзор блогосферы и соцсетей.
Сегодня: Пятница, 01 Апреля 2022    10:58:05
|
Главная » Новости » Происшествия » 2022 » Апрель » 1 » 09:11:37

Взрыв в Белгороде! Горит нефтебаза, жители в панике покидают дома. ВИДЕО

Сегодня, 09:11:13 247 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Взрыв в Белгороде! Горит нефтебаза, жители в панике покидают дома. ВИДЕО

 Сегодня утром 1 апреля, в российском городе Белгород, который граничит с Украиной, после серии взрывов вспыхнул пожар на нефтебазе. После этого на заправках города выстроились очереди. Соответствующие видео публикуют в сети.

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков поспешил заявить, что причиной пожара на нефтебазе города стал "авиаудар со стороны Украины". Однако, ранее министерство обороны РФ сообщало, что все самолёты и вертолёты в Украине уничтожены.

Кто обстрелял Белгород?

"Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте", - пишет губернатор Гладков.
 
Гладков также рассказал, что в результате происшествия погибши нет.
 
"Для ликвидации пожара все ресурсы имеются. МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период. Населению ничего не угрожает", - пишет российский губернатор.
 
В белгородских пабликах появилось видео момента взрыва, что подается как "атака Украины" на местную нефтебазу.

Видео как вертолёты К-52 бомбили нефтебазу в Белгороде

Взрывы на нефтебазе могут оказаться провокацией

Причиной взрывов якобы стал авиаудар украинских военных. В то же время украинская сторона не подтверждает этой информации.
 
В то же время в сети появились ролики с якобы украинскими вертолетами, которые обстреляли российскую нефтебазу. Однако на них - российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", которых нет на вооружении Украины.

Кроме того, по мнению журналистов, украинские вертолеты в принципе не смогли бы попасть на территорию РФ, так как ее граница "усеяна" системами противовоздушной обороны. Таким образом взрывы на нефтебазе Белгорода могут быть российской провокацией.

"Мы увидели пожар и стали собирать вещи" - очевидец на видео

 

 

Устранить пожар пока не удается

 

 

Огромные очереди на заправках Белгорода


Мощный взрыв на военном складе

Ранее, 29 марта возле Белгорода в селе Красный Октябрь произошел сильный взрыв на военных складах. Тогда в результате происшествия пострадали четверо российских военных. Власти объяснили причину взрыва "человеческим фактором".
Тэги: взрыв, пожар, россия, Белгород, война в Украине
Комментариев: 0
Полезное объявление:

Новости по теме:

Хостинг от uWeb