Появились сообщения о новом взрыве под Белгородом. Что произошло на самом деле?

В последние дни в Белгороде много взрывов

В приграничных с Украиной областях, в том числе в Белгородской, в последние дни произошло несколько взрывов и пожаров на топливных базах и складах боеприпасов.

Украинские официальные лица по этому поводу мрачно шутили, что это "карма", но ожидать от них прямого подтверждения или опровержения не приходится: в субботу советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что по поводу всех возможных атак на российской территории Киев принимает политику стратегической двусмысленности (такую же, пояснил он, как Израиль по вопросу о том, обладает ли он ядерным оружием - официально это никогда не подтверждается и не опровергается, хотя эксперты не сомневаются, что ядерное оружие у Израиля есть).