Появились сообщения о новом взрыве под Белгородом. Что произошло на самом деле?

Сегодня 1 мая 2022 под Белгородом произошел взрыв, сообщил российский телеканал НТВ. На размещенных в его "Твиттере" фотографиях виден столб дыма.
В соцсетях также появляются множественные сообщения о том, что взрыв произошел в Стрелецком, это населенный пункт поблизости от Белгорода, сообщалось и о том, что там расположен склад боеприпасов. Эти детали пока не подтверждены. Российские власти пока не сообщали никаких подробностей произошедшего.
Позже местные СМИ сообщили, что причина дыма за Белгородом, - взрыв склада боеприпасов в Томаровке, Белгородская область. В самом Белгороде, после серии «хлопков», перекрыт мост через Северский Донец.
В последние дни в Белгороде много взрывов
В приграничных с Украиной областях, в том числе в Белгородской, в последние дни произошло несколько взрывов и пожаров на топливных базах и складах боеприпасов.
Украинские официальные лица по этому поводу мрачно шутили, что это "карма", но ожидать от них прямого подтверждения или опровержения не приходится: в субботу советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что по поводу всех возможных атак на российской территории Киев принимает политику стратегической двусмысленности (такую же, пояснил он, как Израиль по вопросу о том, обладает ли он ядерным оружием - официально это никогда не подтверждается и не опровергается, хотя эксперты не сомневаются, что ядерное оружие у Израиля есть).