Мощный взрыв на заводе «Синтез» в Кургане: очевидцы видели желтое облако. Что произошло?

Травмы получил один из сотрудников, которого экстренно госпитализировали.

Здание завода получило серьезные повреждения, хотя несущие конструкции, по предварительным данным, не пострадали. Очевидцы утверждают, что сразу после взрыва видели над заводом желтое облако.

Видео взрывам пожара на заводе

ПАО "Синтез" входит в холдинг "Биннофарм Групп", который, в частности, является производителем вакцины от COVID-19 "Спутник V", а также препаратов для лечения и профилактики коронавируса.

Напомним, в Курганской области РФ введен режим чрезвычайного положения из- за аномально большого количества лесных пожаров.

Справка

Предприятие «Cинтез» входит в холдинг «Биннофарм Групп», который был образован в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК «Система», сообщается на сайте холдинга. Он объединяет пять производств в регионах России: «Алиум» — в Московской области, два завода «Биннофарм» — в Зеленограде и Красногорске, «Синтез» — в Кургане и «Биоком» — в Ставрополе. Эти компании производят широкий спектр лекарственных средств и имеют суммарно самый большой портфель препаратов среди российских производителей, включающий более 450 регистрационных удостоверений.

Как сообщает издание 45.ru, взрыв произошел в конце рабочего дня в пятницу, 29 апреля.Инцидент произошел из-за взрыва паров метанола на третьем этаже производственного здания, но его причины еще не выяснены. После взрыва возник пожар, охвативший около 200 квадратных метров частично разрушенного цеха.