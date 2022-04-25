Мощные взрывы в Брянске вызвали пожар на нефтебазе и на складе воинской части. ВИДЕО

Сегодня ночью 25 апреля 2022 на территории нефтебазы в Фокинском районе г. Брянск произошел мощный пожар. По адресу пр. Московский, д. 131а, на юго-восточной окраине города расположена нефтебаза Брянскнефтепродукта, дочки Роснефти.
В МЧС ночью подтвердили возгорание в резервуарах на нефтебазе «Дружба». Местные паблики также сообщают о пожаре на складах воинской части. Перед пожарами были слышны взрывы и воздушная тревога. Напомним, это уже не первый пожар за последние дни в РФ.
Еще одно видео из Брянска. Из него становится понятно, что два объекта, находящиеся на значительном расстоянии, загорелись с разницей в несколько минут.
Жители, снимающие видео, уверены, что по объектам стреляли. "Мы услышали несколько взрывов, а затем начался пожар".
Местный телеканал уже сообщил, что загорелась одна гражданская нефтебаза, а после нее - хранилище ГСМ в одной из воинских частей.
"Горят резервуары с топливом. Пожара в жилых зданиях не зафиксировали" — пресс-служба правительства региона со ссылкой на МЧС.
ЧП на железной дороге в Брянске. С рельсов сошел локомотив
В Брянске помимо сгоревшей нефтебазы и склада боеприпасов, оказалась повреждена железная дорога в направлении военной части, по которой везли военную технику и боеприпасы в Украину, сообщают СМИ. Сейчас железнодорожники занимаются ликвидацией последствий аварии. Официальная информация на данный момент не поступала.
Российский город находится в около 155км от украинской границы.