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Главная » Новости » Происшествия » 2022 » Апрель » 25 » 08:52:32

Мощные взрывы в Брянске вызвали пожар на нефтебазе и на складе воинской части. ВИДЕО

Сегодня, 08:52:22 721 2 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мощные взрывы в Брянске вызвали пожар на нефтебазе и на складе воинской части. ВИДЕО

Сегодня ночью 25 апреля 2022 на территории нефтебазы в Фокинском районе г. Брянск произошел мощный пожар. По адресу пр. Московский, д. 131а, на юго-восточной окраине города расположена нефтебаза Брянскнефтепродукта, дочки Роснефти.

В МЧС ночью подтвердили возгорание в резервуарах на нефтебазе «Дружба». Местные паблики также сообщают о пожаре на складах воинской части. Перед пожарами были слышны взрывы и воздушная тревога. Напомним, это уже не первый пожар за последние дни в РФ.
 


Еще одно видео из Брянска. Из него становится понятно, что два объекта, находящиеся на значительном расстоянии, загорелись с разницей в несколько минут.
 
Жители, снимающие видео, уверены, что по объектам стреляли. "Мы услышали несколько взрывов, а затем начался пожар".
 
Местный телеканал уже сообщил, что загорелась одна гражданская нефтебаза, а после нее - хранилище ГСМ в одной из воинских частей.

"Горят резервуары с топливом. Пожара в жилых зданиях не зафиксировали" — пресс-служба правительства региона со ссылкой на МЧС.
 


Пожар в Брянске и взрыв
 

ЧП на железной дороге в Брянске. С рельсов сошел локомотив

ЧП на железной дороге в Брянской области произошло сегодня ночью
В Брянске помимо сгоревшей нефтебазы и склада боеприпасов, оказалась повреждена железная дорога в направлении военной части, по которой везли военную технику и боеприпасы в Украину, сообщают СМИ. Сейчас железнодорожники занимаются ликвидацией последствий аварии. Официальная информация на данный момент не поступала.
 
Российский город находится в около 155км от украинской границы.
 
Тэги: Брянск, россия, пожар, нефтебаза
Комментариев: 2
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 15:15:11, Сегодня [Материал]

Слава ЗСУ!!!
Dmitry
2 Dmitry (Dmitry)   • 16:54:24, Сегодня [Материал]

В общем, на базе случился пожар, а потом утонула при буксировке.
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