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Взрывы в Приднестровье. Что сегодня произошло в непризнанной республике? ВИДЕО из Тирасполя

Сегодня, 12:00:21 457 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Взрывы в Приднестровье. Что сегодня произошло в непризнанной республике? ВИДЕО из Тирасполя

Сегодня МВД Приднестровья сообщило, что ранним утром 26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05. Отмечается, что к месту происшествия незамедлительно были направлены так называемые правоохранители и аварийные службы Приднестровья. "Милиционеры" оцепили территорию радиотелецентра "‎Маяк", "сапёры Минобороны" начали обследование всех объектов ПРТЦ.

Главное о ситуации в Приднестровье:

  • вчера 25 апреля здание Министерства госбезопасности Приднестровья обстреляли из гранатомёта. В центре Тирасполя слышали три взрыва;
  • неизвестными взорван крупный радиоцентр в посёлке Маяк, ретранслировавший российские радиопрограммы; выведены из строя две самые мощные антенны: мегаваттная и полумегаваттная;
  • по данным военкора Семёна Пегова, на военный аэродром в Тирасполе беспилотники сбросили натовские мины; удар был нанесён минами калибра 60 мм — штатным боеприпасом НАТО;
  • по сообщениям местных жителей, на границе с ПМР замечено большое скопление войск и военной техники ВСУ;
  • «Румынская армия уже размещена в Молдавии. Идёт наращивание группировки. Скоро будут военные провокации, а потом атака. Румыния при поддержке НАТО и при участии армии Украины планирует захватить Приднестровье и провести массовые политические репрессии против всех сторонников России. Это поставит Россию в очень сложное положение. После военной операции Румыния планирует аншлюс Молдавии», — считает политолог Сергей Марков.
 
Украинские разведчики сообщают, что в непризнанном Приднестровье еще несколько дней назад начали готовиться к "взрывам", организуемым ФСБ, чтобы оправдать войну с Украиной или привлечь "ПМР" к боевым действиям.

Репортаж с места события у здания МГБ

 

Что говорят очевидцы про взрывы в Тирасполе


В Приднестровье взорвали телерадиовышку

 
 

В непризнанном Приднестровье ввели "красный уровень террористической опасности"

После серии взрывов в непризнанной "Приднестровской молдавской республике" ввели "красный уровень террористической опасности".  "Глава Приднестровья" провел "заседание Совбеза" по вопросу "террористических атак против объектов инфраструктуры и госучреждений".

"Красный уровень террористической опасности" предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности, заявил лидер так называемой "ПМР".


Власти непризнанной "республики" заявили, что в Приднестровье зафиксировано уже три теракта: против здания МГБ, воинской части в селе Парканы и вышки радиотелецентра.

Тем временем, президент Молдовы Майя Санду созала заседание Совбеза страны из-за инцидентов в Приднестровье. А глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников заявил "Интерфаксу", что "происходящее в Приднестровье – провокация с целью затянуть Россию поглубже в военные действия в регионе".

Видео от Варламова из Приднестровья

Тэги: война в Украине, взрыв, россия, Приднестровье
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