Взрывы в Приднестровье. Что сегодня произошло в непризнанной республике? ВИДЕО из Тирасполя

Что говорят очевидцы про взрывы в Тирасполе

В Приднестровье взорвали телерадиовышку

В непризнанном Приднестровье ввели "красный уровень террористической опасности"

После серии взрывов в непризнанной "Приднестровской молдавской республике" ввели "красный уровень террористической опасности". "Глава Приднестровья" провел "заседание Совбеза" по вопросу "террористических атак против объектов инфраструктуры и госучреждений".

"Красный уровень террористической опасности" предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности, заявил лидер так называемой "ПМР".



Власти непризнанной "республики" заявили, что в Приднестровье зафиксировано уже три теракта: против здания МГБ, воинской части в селе Парканы и вышки радиотелецентра.

Тем временем, президент Молдовы Майя Санду созала заседание Совбеза страны из-за инцидентов в Приднестровье. А глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников заявил "Интерфаксу", что "происходящее в Приднестровье – провокация с целью затянуть Россию поглубже в военные действия в регионе".

Видео от Варламова из Приднестровья