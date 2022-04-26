Взрывы в Приднестровье. Что сегодня произошло в непризнанной республике? ВИДЕО из Тирасполя

Сегодня МВД Приднестровья сообщило, что ранним утром 26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05. Отмечается, что к месту происшествия незамедлительно были направлены так называемые правоохранители и аварийные службы Приднестровья. "Милиционеры" оцепили территорию радиотелецентра "Маяк", "сапёры Минобороны" начали обследование всех объектов ПРТЦ.
Главное о ситуации в Приднестровье:
вчера 25 апреля здание Министерства госбезопасности Приднестровья обстреляли из гранатомёта. В центре Тирасполя слышали три взрыва;
неизвестными взорван крупный радиоцентр в посёлке Маяк, ретранслировавший российские радиопрограммы; выведены из строя две самые мощные антенны: мегаваттная и полумегаваттная;
по данным военкора Семёна Пегова, на военный аэродром в Тирасполе беспилотники сбросили натовские мины; удар был нанесён минами калибра 60 мм — штатным боеприпасом НАТО;
по сообщениям местных жителей, на границе с ПМР замечено большое скопление войск и военной техники ВСУ;
«Румынская армия уже размещена в Молдавии. Идёт наращивание группировки. Скоро будут военные провокации, а потом атака. Румыния при поддержке НАТО и при участии армии Украины планирует захватить Приднестровье и провести массовые политические репрессии против всех сторонников России. Это поставит Россию в очень сложное положение. После военной операции Румыния планирует аншлюс Молдавии», — считает политолог Сергей Марков.
Украинские разведчики сообщают, что в непризнанном Приднестровье еще несколько дней назад начали готовиться к "взрывам", организуемым ФСБ, чтобы оправдать войну с Украиной или привлечь "ПМР" к боевым действиям.
Репортаж с места события у здания МГБ
Что говорят очевидцы про взрывы в Тирасполе
В Приднестровье взорвали телерадиовышку
В непризнанном Приднестровье ввели "красный уровень террористической опасности"
После серии взрывов в непризнанной "Приднестровской молдавской республике" ввели "красный уровень террористической опасности". "Глава Приднестровья" провел "заседание Совбеза" по вопросу "террористических атак против объектов инфраструктуры и госучреждений".
"Красный уровень террористической опасности" предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности, заявил лидер так называемой "ПМР".
Власти непризнанной "республики" заявили, что в Приднестровье зафиксировано уже три теракта: против здания МГБ, воинской части в селе Парканы и вышки радиотелецентра.
Тем временем, президент Молдовы Майя Санду созала заседание Совбеза страны из-за инцидентов в Приднестровье. А глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников заявил "Интерфаксу", что "происходящее в Приднестровье – провокация с целью затянуть Россию поглубже в военные действия в регионе".