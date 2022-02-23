Что нужно для покупки оружия в 2022 году. Цены, документы, как оформить?

В 2022 году в Украине если вы знаете как получить разрешение на оружие, то сможете заранее подготовить необходимый набор документов, что ускорит процедуру.
Разрешение на оружие может потребоваться в нескольких случаях — либо для самозащиты, либо для охоты, либо для коллекции. Есть некоторые виды оружия, на которые отдельные лицензии или разрешения не требуются. А есть те, на которые нужно оформлять документы. За несвоевременное оформление документов или за их отсутствие предусмотрена уголовная ответственность.
На какое оружие нужно разрешение в Украине 2022
Пункт 8 приказа
Министерства внутренних дел Украины от 21 августа 1998 года №622 определяет виды оружия и его комплектующие, на которые нужно получить разрешение:
- боевое нарезное оружие военных образцов;
- охолощенное оружие (такое, которое производит имитацию выстрела);
- нейтрализованное оружие;
- устаревшее оружие — снятое с производства, выведенное из эксплуатации, коллекционное;
- охотничье огнестрельное оружие;
- боеприпасы к оружию;
- основные части оружия;
- пневматическое оружие;
- холодное оружие;
- отдельные части вышеперечисленного оружия — устройства и патроны к ним, оптика, прицелы.
Как получить разрешение на оружие в 2022
Чтобы получить разрешение на хранение и использование оружия, вам нужно:
- пройти в любой поликлинике медосмотр и получить медицинскую справка формы 127/о;
- приобрести сейф, и, согласно закону, прикрепить его к полу и несущей стене;
- пройти курс подготовки по обращению с оружием и сдать соответствующий экзамен (в тире или другом специализированном заведении);
- подать заявление и оплатить квитанции.
Выдачей разрешений занимается Национальная полиция. Поэтому по месту жительства нужно подать заявление на имя руководителя отдела полиции.
К заявлению нужно приложить справку 127/о и документ об успешном прохождении курсов подготовки.
К заявлению нужно приложить:
- ксерокопию паспорта
- четыре фото 3 на 4
- Оригинал паспорта при подаче заявления в полицию обязателен.
- Вас могут попросить предоставить справку о несудимости.
Также потребуется приобрести страховой полис гражданской ответственности на случай неосторожного обращения с оружием со стороны третьих лиц.
Стоимость документов на получение оружия
За медосмотр придется заплатить от 250 грн. Справку о несудимости в сервисном центре МВД выдают бесплатно, срок ее изготовления — до 30 календарных дней. Прохождение курсов специальной подготовки — от 300 грн в зависимости от места.
Страховой полис гражданской ответственности за вред, который может быть случайно причинен третьему лицу — от 350 грн.
Также нужно оплатить квитанции в полиции — в пределах 300 грн.
На какое оружие НЕ нужно разрешение
Разрешение не требуется на такое оружие:
- электрошокер — можно беспрепятственно купить, носить и хранить; однако его минус заключается в том, что для эффективного использования нужно поднести близко к нападающему — это не всегда удобно;
- газовый баллончик — самый распространенный инструмент самообороны, однако малоэффективный и можно нанести вред себе же во время применения;
- пневматика, которая имеет калибр менее 4,5 мм и скорость пули меньше 100 м/сек, однако боли нападавшему такое оружие не принесет.
Данные виды оружия можно приобрести в открытом доступе — в интернете, в военторгах, специализированных магазинах.
Кто имеет право на оружие в Украине
Закон устанавливает, что следующие категории лиц могут получить разрешение на такое оружие:
- право на охотничье гладкоствольное оружие и его части выдается гражданам Украины с 21 года;
- право на охотничье нарезное оружие и основные частей к нему — с 25-летнего возраста;
- разрешение на хранение холодного, охолощенного и пневматического оружия и основных частей к нему — с 18-летнего возраста.
По закону, каждый гражданин Украины может иметь неограниченное количество оружия, однако владелец должен обеспечить его сохранность.