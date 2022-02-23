ЖЖ Журнал инфо

Сегодня: Среда, 23 Февраля 2022    13:26:10
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Февраль » 23 » 11:14:00

Что нужно для покупки оружия в 2022 году. Цены, документы, как оформить?

Сегодня, 11:14:36 1407 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Что нужно для покупки оружия в 2022 году. Цены, документы, как оформить?

 В 2022 году в Украине если вы знаете как получить разрешение на оружие, то сможете заранее подготовить необходимый набор документов, что ускорит процедуру.
 
Разрешение на оружие может потребоваться в нескольких случаях — либо для самозащиты, либо для охоты, либо для коллекции. Есть некоторые виды оружия, на которые отдельные лицензии или разрешения не требуются. А есть те, на которые нужно оформлять документы. За несвоевременное оформление документов или за их отсутствие предусмотрена уголовная ответственность. 

На какое оружие нужно разрешение в Украине 2022

Пункт 8 приказа Министерства внутренних дел Украины от 21 августа 1998 года №622 определяет виды оружия и его комплектующие, на которые нужно получить разрешение:
  • боевое нарезное оружие военных образцов;
  • охолощенное оружие (такое, которое производит имитацию выстрела);
  • нейтрализованное оружие;
  • устаревшее оружие — снятое с производства, выведенное из эксплуатации, коллекционное;
  • охотничье огнестрельное оружие;
  • боеприпасы к оружию;
  • основные части оружия;
  • пневматическое оружие;
  • холодное оружие;
  • отдельные части вышеперечисленного оружия — устройства и патроны к ним, оптика, прицелы.
 

Как получить разрешение на оружие в 2022

Чтобы получить разрешение на хранение и использование оружия, вам нужно:
  • пройти в любой поликлинике медосмотр и получить медицинскую справка формы 127/о;
  • приобрести сейф, и, согласно закону, прикрепить его к полу и несущей стене;
  • пройти курс подготовки по обращению с оружием и сдать соответствующий экзамен (в тире или другом специализированном заведении);
  • подать заявление и оплатить квитанции.
 
Выдачей разрешений занимается Национальная полиция. Поэтому по месту жительства нужно подать заявление на имя руководителя отдела полиции. 
К заявлению нужно приложить справку 127/о и документ об успешном прохождении курсов подготовки.
 
К заявлению нужно приложить:
  • ксерокопию паспорта
  • четыре фото 3 на 4
  • Оригинал паспорта при подаче заявления в полицию обязателен.
  • Вас могут попросить предоставить справку о несудимости.
 
Также потребуется приобрести страховой полис гражданской ответственности на случай неосторожного обращения с оружием со стороны третьих лиц. 
 

Стоимость документов на получение оружия

За медосмотр придется заплатить от 250 грн. Справку о несудимости в сервисном центре МВД выдают бесплатно, срок ее изготовления — до 30 календарных дней. Прохождение курсов специальной подготовки — от 300 грн в зависимости от места.
 
Страховой полис гражданской ответственности за вред, который может быть случайно причинен третьему лицу — от 350 грн. 
 
Также нужно оплатить квитанции в полиции — в пределах 300 грн. 
Как оформить оружие в 2022

На какое оружие НЕ нужно разрешение

Разрешение не требуется на такое оружие:
  • электрошокер — можно беспрепятственно купить, носить и хранить; однако его минус заключается в том, что для эффективного использования нужно поднести близко к нападающему — это не всегда удобно;
  • газовый баллончик — самый распространенный инструмент самообороны, однако малоэффективный и можно нанести вред себе же во время применения;
  • пневматика, которая имеет калибр менее 4,5 мм и скорость пули меньше 100 м/сек, однако боли нападавшему такое оружие не принесет. 
 
Данные виды оружия можно приобрести в открытом доступе — в интернете, в военторгах, специализированных магазинах. 
 

Кто имеет право на оружие в Украине

Закон устанавливает, что следующие категории лиц могут получить разрешение на такое оружие:
  • право на охотничье гладкоствольное оружие и его части выдается гражданам Украины с 21 года;
  • право на охотничье нарезное оружие и основные частей к нему — с 25-летнего возраста;
  • разрешение на хранение холодного, охолощенного и пневматического оружия и основных частей к нему — с 18-летнего возраста.
 
По закону, каждый гражданин Украины может иметь неограниченное количество оружия, однако владелец должен обеспечить его сохранность. 
Тэги: легализация, закон, Оружие
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus