Что нужно для покупки оружия в 2022 году. Цены, документы, как оформить?

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Разрешение на оружие может потребоваться в нескольких случаях — либо для самозащиты, либо для охоты, либо для коллекции. Есть некоторые виды оружия, на которые отдельные лицензии или разрешения не требуются. А есть те, на которые нужно оформлять документы. За несвоевременное оформление документов или за их отсутствие предусмотрена уголовная ответственность.

На какое оружие нужно разрешение в Украине 2022

Пункт 8 приказа Министерства внутренних дел Украины от 21 августа 1998 года №622 определяет виды оружия и его комплектующие, на которые нужно получить разрешение:

боевое нарезное оружие военных образцов;

охолощенное оружие (такое, которое производит имитацию выстрела);

нейтрализованное оружие;

устаревшее оружие — снятое с производства, выведенное из эксплуатации, коллекционное;

охотничье огнестрельное оружие;

боеприпасы к оружию;

основные части оружия;

пневматическое оружие;

холодное оружие;

отдельные части вышеперечисленного оружия — устройства и патроны к ним, оптика, прицелы.

Как получить разрешение на оружие в 2022

Чтобы получить разрешение на хранение и использование оружия, вам нужно:

пройти в любой поликлинике медосмотр и получить медицинскую справка формы 127/о;

приобрести сейф, и, согласно закону, прикрепить его к полу и несущей стене;

пройти курс подготовки по обращению с оружием и сдать соответствующий экзамен (в тире или другом специализированном заведении);

подать заявление и оплатить квитанции.

Выдачей разрешений занимается Национальная полиция. Поэтому по месту жительства нужно подать заявление на имя руководителя отдела полиции.

К заявлению нужно приложить справку 127/о и документ об успешном прохождении курсов подготовки.

К заявлению нужно приложить:

ксерокопию паспорта

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Оригинал паспорта при подаче заявления в полицию обязателен.

Вас могут попросить предоставить справку о несудимости.

Также потребуется приобрести страховой полис гражданской ответственности на случай неосторожного обращения с оружием со стороны третьих лиц.

Стоимость документов на получение оружия

За медосмотр придется заплатить от 250 грн. Справку о несудимости в сервисном центре МВД выдают бесплатно, срок ее изготовления — до 30 календарных дней. Прохождение курсов специальной подготовки — от 300 грн в зависимости от места.

Страховой полис гражданской ответственности за вред, который может быть случайно причинен третьему лицу — от 350 грн.

Также нужно оплатить квитанции в полиции — в пределах 300 грн.

На какое оружие НЕ нужно разрешение

Разрешение не требуется на такое оружие:

электрошокер — можно беспрепятственно купить, носить и хранить; однако его минус заключается в том, что для эффективного использования нужно поднести близко к нападающему — это не всегда удобно;

газовый баллончик — самый распространенный инструмент самообороны, однако малоэффективный и можно нанести вред себе же во время применения;

пневматика, которая имеет калибр менее 4,5 мм и скорость пули меньше 100 м/сек, однако боли нападавшему такое оружие не принесет.

Данные виды оружия можно приобрести в открытом доступе — в интернете, в военторгах, специализированных магазинах.

Кто имеет право на оружие в Украине

Закон устанавливает, что следующие категории лиц могут получить разрешение на такое оружие:

право на охотничье гладкоствольное оружие и его части выдается гражданам Украины с 21 года;

право на охотничье нарезное оружие и основные частей к нему — с 25-летнего возраста;

разрешение на хранение холодного, охолощенного и пневматического оружия и основных частей к нему — с 18-летнего возраста.

По закону, каждый гражданин Украины может иметь неограниченное количество оружия, однако владелец должен обеспечить его сохранность.