Российский военный в порыве гнева переехал танком своего командира - полковника Юрия Медведева

По его словам, две группы 37-й мотострелковой бригады (Кяхта) в ходе боевых действий в районе Макарова под Киевом, из более чем 1500 военнослужащих, потеряли около 50% личного состава, очень много солдат получили ранения разной степени тяжести.

Две БТГр 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) в ходе боевых действий в районе Макарова (Киевская обл.) из более чем 1500 военнослужащих, потеряли около 50% личного состава, очень много солдат получили ранения разной степени тяжести. Военнослужащий танкового батальона 37 омсбр обвинил в гибели друзей-сослуживцев командира бригады полковника Медведева Юрия. Выбрав удобный момент, во время боя, переехал танком стоящего рядом командира, повредив ему обе ноги. Сейчас полковник Медведев находится в больнице на территории Белоруссии, в ожидании денежной компенсации за боевое ранения полученное в ходе выполнения “специальной военной операции по защите Донбасса”. Полковник Медведев награждён орденом мужества." - написал в Фейсбук Роман Цымбалюк



Днём ранее, Цымбалюк сообщил, что БТГр 254 мотострелкового полка (в/ч 91704, Клинцы) 144 мсд трижды штурмовала город Изюм (Харьковская обл.). После гибели командира полка, попытки штурма прекратились. Потери личного состава БТГр составили больше 400 человек, очень много раненых. Решением командира 144 дивизии, БТГр выведена в Брянскую область с целью доукомплектования личным составом, после чего штурм будет продолжен.