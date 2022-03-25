Рассказываем, как обменять наличные гривны в Польше, Словакии, Австрии и других странах

За рубежом обменять украинские гривны можно только в банках, у которых есть договоренность об этом с НБУ. Разбиремся, какие условия нужно соблюдать в разных странах.
Польша
С 25 марта обменять гривны можно в PKO Bank Polski. Один украинец может обменять до 10 тыс. грн. Это можно сделать несколько раз, но общая сумма не может превышать этот лимит.
Чтобы обменять валюту, нужно:
- иметь гривны номиналом от 100 до 1 тыс. грн;
- быть гражданином Украины старше 18 лет;
- иметь украинскую ID-карту или загранпаспорт.
Отделения PKO Bank Polski находятся в Варшаве, Гданьске, Катовице и других городах. Их адреса есть здесь
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Курс обмена устанавливает Национальный банк Украины. На 25 марта один злотый стоит 6,7853 грн.
Словакия
В Словакии обменять валюту можно в Tatra Banka, дочерней компании Raiffeisen Bank, у которого есть договоренность с Нацбанком Украины и который может обменивать гривну на местную валюту.
В день один человек может обменять гривны на евро в сумме до 250 евро. Для этого нужен загранпаспорт. Банк принимает банкноты достоинством от 20 до 1 тыс. грн.
Сейчас обменять гривну можно в отделении в Братиславе по адресу: Tatracentrum, Hodžovo нам. 3, 811 06 Bratislava. А с 28 марта – еще и здесь:
- Športová 29, 071 01 Michalovce;
- Sport hall, Chemlonska 7, 066 01 Humenné.
Австрия
В Австрии обменять гривны на евро можно в Raiffeisen Bank – до 500 евро в день на одного человека, а также в Erste Bank Oesterreich – до 300 евро в день. Вот перечень отделений в разных городах:
- Вена;
- Зальцбург;
- Каринтия;
- Бургенланд.
Румыния
В Румынии в Banca Comercială Română один человек может обменять гривны в размере до 1 тыс. румынских леев. Это около 6,5 тыс. грн.
Для обмена нужны загранпаспорт и любой документ из Украины, подтверждающий адрес проживания. Обменять деньги можно в отделениях разных городов. Здесь можно найти их адреса.
Молдова
В Молдове можно обменивать до 5 тыс. грн в день на одного человека по внутреннему или загранпаспорту Украины. Это можно сделать во всех отделениях OTP Bank в приграничных регионах страны по адресам:
- Бричаны, ул. Михай Эминеску, 41А;
- Единцы, ул. Индепенденцей, 77/А;
- Сороки, ул. Александру чел Бун, 8;
- Резина, вул. 27 августа 1989, 46;
- Каушаны, ул. Михай Эминеску, 12;
- Анений-Ной, ул. Кончилиерий Националь, 2;
- Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 105/5;
- Комрат, ул. Пушкина, 42;
- Когул, ул. Республики, 20/16.
Еще обменять гривны можно во всех отделениях в Кишиневе.
Венгрия
В Венгрии можно обменять гривны на венгерские форинты в отделениях OTP Bank. Ограничение: до 15 тыс. грн на одну транзакцию. Отделения банка находятся в Будапеште, Кечкемете, Пече и других городах. Здесь можно найти их адреса.
Источник: https://mc.today/