Национальный банк с 25 февраля 2020 года ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 грн. После введения в оборот новых 200-гривневых банкнот гражданам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые, сообщает НБУ.
Банкноты 200 грн образца 2007 и 2019 годов будут находиться в обращении одновременно. Новыми банкнотами НБУ будет замещать изношенные и поврежденные образца 2007 года.
По дизайну она подражает новые современные банкноты номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. На банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне - изображение здания Въездной башни Луцкого замка. Портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны).
Размер новой банкноты не изменился - 75 x 148 мм. Цветовая гамма та же.
Защита новой банкноты 200 грн по сравнению с банкнотой образца 2007 года усовершенствована. В частности банкнота имеет несколько новых инновационных элементов защиты. Так, поворачивая банкноту в руках, легко проверить ее современный элемент защиты - оптический переменный элемент SPARK, который должен постепенно менять цвет.
Еще один инновационный элемент защиты - "оконная" защитная лента. Эта частично введенная в толщу бумаги полимерная лента содержит цифровое изображение номинала банкноты и трезубца - малого государственного герба Украины. Если менять угол наклона банкноты, наблюдается кинетический эффект - меняется направление движения ее фонового изображения.
НБУ ввел в обращение обновленную банкноту 200 гривен. ФОТО