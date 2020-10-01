С 1 октября выходят из обращения монеты 25 копеек и старые банкноты

С 1 октября монеты номиналом 25 копеек перестали быть платежным средством при осуществлении наличных расчетов. Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Это означает, что с 1 октября монетами номиналом 25 копеек нельзя оплачивать товары или услуги.
"Изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек упростит наличные расчеты. Оно не окажет влияния на инфляцию, поскольку при отсутствии монет номиналом 25 копеек для наличных расчетов могут применяться правила округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары, работы или услуги (в сумм, кратных 10 копейкам)", - пояснили в Нацбанке.
Кроме того, НБУ будет изымать из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривны, которые печатались до 2003 года. Также регулятор будет активно выводить из обращения монету гривну желтого цвета, которую выпускали до 2018 года.
Монеты и банкноты, которые утратили статус платежного средства, можно в течение года обменять на другие номиналы во всех украинских банках. После 30 сентября 2021 года их можно будет обменять только в НБУ и уполномоченных банках: Ощадбанк, Приват, Райффазенбанк, ПУМБ.