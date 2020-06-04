В Украине появились монеты номиналом 10 гривен: они заменят банкноты. ФОТО

"Ввод в обращение новых монет номиналом 10 гривен продолжает шаги НБУ по оптимизации и обновлению банкнотно-монетного ряда гривны. Этот комплексный процесс длится почти семь лет. Благодаря этому новое поколение гривны стало надежным и защищенным, а наличные расчеты - удобнее для граждан и дешевле для государства", - объясняют в НБУ.