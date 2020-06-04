В Украине появились монеты номиналом 10 гривен: они заменят банкноты. ФОТО

Национальный банк Украины ввел в обращение монеты номиналом 10 гривен. Оборотные 10-гривневые монеты являются действительным платежным средством на территории Украины. Ими можно свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках.
Монеты постепенно заменят в обороте банкноты номиналом 10 гривен.
"Ввод в обращение новых монет номиналом 10 гривен продолжает шаги НБУ по оптимизации и обновлению банкнотно-монетного ряда гривны. Этот комплексный процесс длится почти семь лет. Благодаря этому новое поколение гривны стало надежным и защищенным, а наличные расчеты - удобнее для граждан и дешевле для государства", - объясняют в НБУ.
Номинальный ряд гривны в итоге сократится до 12 номиналов. Он будет содержать шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).
Почему нужно заменить банкноты монетами?
Монеты обращаются около 20-25 лет. В тоже время банкноты номиналом 10 гривен могут обращаться незначительный промежуток времени - в среднем один-два года. Например, только в 2019 году Национальный банк утилизировал 72 млн штук не пригодных к обращению банкнот номиналом 10 грн на сумму 719 700 000 грн.
Продолжительность жизни монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот низких номиналов. В отличие от банкнот их не нужно ежегодно чеканить, обрабатывать, транспортировать, хранить и утилизировать. Поэтому замена банкнот низких номиналов на соответствующие монеты даст возможность сократить затраты на изготовление и обработку денег. Благодаря этому с учетом срока службы монет государство сможет сэкономить около 1 млрд гривен.
Такую замену свое время успешно осуществили разные страны, например, Венгрия, Чехия, Дания, Япония, Канада, Великобритания, Австралия.
Как будут заменяться 10-гривневые банкноты на монеты?
Первоначально Национальный банк введет в обращение свыше 5 млн монет номиналом 10 гривен. Они уже распределены между подразделениями Национального банка в регионах (Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков, Хмельницкий). С 3 июня банки начали получать обновленные денежные знаки в Национальном банке и выдавать их своим клиентам.
По состоянию на 1 июня 2020 в обращении находилось более 181 млн штук банкнот номиналом 10 гривен.
Все новые оборотные монеты отличаются между собой по массе, толщиной, диаметром, изображением и материалом, из которого они изготовлены, а также рифлением гурта (ребро, третья сторона монеты).
На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, повторяющий его изображение на 10-гривневых купюрах. На аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента указан номинал монеты.
Новая оборотная монета номиналом 10 гривен изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.
Из-за своих возросших габаритных размеров новая оборотная монета существенно отличается от новых оборотных монет номиналами 1, 2 и 5 гривен. В частности, она имеет гурт со специальным крупным рифлением, что позволит легко ее отличить от монет других номиналов.