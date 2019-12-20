Национальный банк Украины 20 декабря 2019 года ввел в обращение монеты номиналом 5 гривен с изображением Богдана Хмельницкого, а также обновленные банкноты номиналом 50 гривен.
Новая монета номиналом 5 гривен - небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 22,1 мм, вес - 5,2 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря большему диаметру и отчеканенному на монете многогранника гражданам будет легко отличить ее от монет других номиналов.
"Визуальные и тактильные элементы защиты монеты: дизайн аверса и реверса, оформление гурта (соответствующий тип рифление) и мелкие элементы изображений, которые сложно воспроизвести в кустарных условиях", - отмечают в НБУ.
Новой монетой можно будет рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующего номинала неограниченный период времени, пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обращении. Специально изыматься из обращения банкноты номиналом 5 гривен не будут.
Обновленная банкнота номиналом 50 гривен по дизайну следует новым современным банкнотам номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен, которые уже находятся в обращении.
На банкноте номиналом 50 гривен нового образца сохранены основные изображения банкноты образца 2004 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Михаила Грушевского, а на оборотной стороне - изображение здания Украинской Центральной Рады. Портрет Михаила Грушевского перемещено в центр банкноты (ранее был с правой стороны). Размер новой банкноты не изменился - 72 х 136 мм. Цветовая гамма та же.
В Украине ввели в обращение новую монету и обновленную купюру. ФОТО