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2019 » Декабрь » 2010:44:00

В Украине ввели в обращение новую монету и обновленную купюру. ФОТО

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В Украине ввели в обращение новую монету и обновленную купюру. ФОТО

 Национальный банк Украины 20 декабря 2019 года ввел в обращение монеты номиналом 5 гривен с изображением Богдана Хмельницкого, а также обновленные банкноты номиналом 50 гривен.

Новая монета номиналом 5 гривен - небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 22,1 мм, вес - 5,2 грамма. Она изготовлена ​​из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря большему диаметру и отчеканенному на монете многогранника гражданам будет легко отличить ее от монет других номиналов.
 

"Визуальные и тактильные элементы защиты монеты: дизайн аверса и реверса, оформление гурта (соответствующий тип рифление) и мелкие элементы изображений, которые сложно воспроизвести в кустарных условиях", - отмечают в НБУ.




Новой монетой можно будет рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующего номинала неограниченный период времени, пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обращении. Специально изыматься из обращения банкноты номиналом 5 гривен не будут.

Обновленная банкнота номиналом 50 гривен по дизайну следует новым современным банкнотам номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен, которые уже находятся в обращении.

На банкноте номиналом 50 гривен нового образца сохранены основные изображения банкноты образца 2004 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Михаила Грушевского, а на оборотной стороне - изображение здания Украинской Центральной Рады. Портрет Михаила Грушевского перемещено в центр банкноты (ранее был с правой стороны). Размер новой банкноты не изменился - 72 х 136 мм. Цветовая гамма та же.



Тэги: монеты, деньги, НБУ, банкнота
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Комментариев: 1
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 11:01:05, Сегодня
-3

Думаю скоро треба буде робити деномінацію.
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