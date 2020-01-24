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НБУ предупредил украинцев о партии фальшивых банкнот

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НБУ предупредил украинцев о партии фальшивых банкнот

 Национальный банк Украины зафиксировал изъятие из обращения нового варианта поддельных банкнот номиналом 200 гривен образца 2007 года (год на банкнотах 2014). Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НБУ.

Изъято небольшое количество - около 40 поддельных банкнот, которые сбывались в учреждениях торговли в разных регионах Украины.

Особенностью поддельных банкнот является то, что они изготовлены на бумаге с двухтоновыми водяными знаками в виде букв "S" и содержат имитацию ультрафиолетового защиты. Локальный многотоновый водяной знак (портрет Леси Украинки) и защитная лента имитированы печатью с обратной стороны банкноты.

При этом эффект изменения цветов оптически переменного изображения цифрового обозначения номинала "200" на лицевой стороне банкноты не имитируется.

Подобные подделки кассиры легко могут выявить с использованием специальных детекторов, позволяющих проверять подлинность банкнот в ультрафиолетовом и инфракрасном свете. Одновременно внимательный визуальный и тактильный контроль также минимизирует риски получения таких подделок.

В целом уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2019 года остается стабильно низким: по итогам 2019 года на 1 млн. шт. настоящих банкнот национальной валюты в обращении приходилось около 2,9 шт. поддельных банкнот гривны.

Тэги: банкноты, НБУ, подделка, гривны
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