Как «на глаз» отличить фальшивые 200 гривен от настоящих: видеоинструкция

Фальшивые гривны производятся мошенниками регулярно, и качество подделок становится все лучше. В НБУ рассказали, что финучреждение регулярно мониторит наличие подделок, а также наглядно показали, как отличить поддельную банкноту от настоящей. Соответствующее видеообъяснение появилось на YouTube-канале Национального банка.
Так, в последнее время в Украине появились очень качественные подделки 200-гривневых банкнот образца 2007 года. Они изготовлены способом струйной печати, имеют имитацию ультрафиолетовой защиты.
Замначальника отделения исследования и защиты денег НБУ Михаил Луценко продемонстрировал поддельную банкноту и рассказал об отличиях.
Как отличить фальшивые 200 гривен от настоящих:
- Тактильно - на ощупь бумага подделки отличается настоящей купюры.
- На свет - водяной знак портрета Леси Украинки визуально отличается от оригинального (отсутствует объем и полутона).
- В подделке отсутствует светлый элемент водяного знака и не совпадают часть сквозного защитного элемента (части цифры 200).
- Подделка напечатана на бумаге с водяными знаками в виде буквы "S".
- Цвета на цифре "200" при наклоне не меняют цвет с сиреневого на оливково-зеленый.
- В ультрафиолетовом свете нет оранжевого свечения в слове "национальный" и номере банкноты (на обороте).
- В подделке нет инфракрасной и магнитной защиты.