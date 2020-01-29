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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Январь » 29 » 18:50:11

Как «на глаз» отличить фальшивые 200 гривен от настоящих: видеоинструкция

Сегодня, 18:53:02 244 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как «на глаз» отличить фальшивые 200 гривен от настоящих: видеоинструкция

 Фальшивые гривны производятся мошенниками регулярно, и качество подделок становится все лучше. В НБУ рассказали, что финучреждение регулярно мониторит наличие подделок, а также наглядно показали, как отличить поддельную банкноту от настоящей. Соответствующее видеообъяснение появилось на YouTube-канале Национального банка.

Так, в последнее время в Украине появились очень качественные подделки 200-гривневых банкнот образца 2007 года. Они изготовлены способом струйной печати, имеют имитацию ультрафиолетовой защиты.
 
Замначальника отделения исследования и защиты денег НБУ Михаил Луценко продемонстрировал поддельную банкноту и рассказал об отличиях.
 

Как отличить фальшивые 200 гривен от настоящих:

  • Тактильно - на ощупь бумага подделки отличается настоящей купюры.
  • На свет - водяной знак портрета Леси Украинки визуально отличается от оригинального (отсутствует объем и полутона).
  • В подделке отсутствует светлый элемент водяного знака и не совпадают часть сквозного защитного элемента (части цифры 200).
  • Подделка напечатана на бумаге с водяными знаками в виде буквы "S".
  • Цвета на цифре "200" при наклоне не меняют цвет с сиреневого на оливково-зеленый.
  • В ультрафиолетовом свете нет оранжевого свечения в слове "национальный" и номере банкноты (на обороте).
  • В подделке нет инфракрасной и магнитной защиты.
 

Как отличить 200 гривен от фальшивки
Тэги: деньги, гривны, фальшивые деньги, инструкция
Комментариев: 1
Dimm
1 Димм (Dimm)   • 19:09:07, Сегодня
+1

"Фальшивые гривны подделываются мошенниками регулярно" - фальшивые гривны не подделываются. Подделываются настоящие гривны
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