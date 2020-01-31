Мошенники в Facebook продают фальшивые деньги и отправляют их Новой почтой

В сети становится популярный новый вид мошенничества - злоумышленники продают фальшивые деньги и отправляют их Новой почтой. Об этом в закрытой Facebook-группе сообщил медиа-эксперт Александр Глущенко.



В социальной сети Facebook активно рекламируют продажу фальшивых денег. Ссылка из рекламного сообщения ведет в телеграм-канал. Там в группе "торгуют" гривной, долларами и другой валютой.



"Продают" гривны номиналом 500 гривень. За 1000 грн можно "купить" фальшивые 3000 грн. За 2000 грн - поддельных 7000 грн, за 4500 грн - фальшивых 17 000 грн.

Также есть специальный оператор, который может ответить на все интересующие покупателя вопросы. LIGA.tech написала оператору, но на момент написания новости не получила ответа.

Также мошенники "для удобного отслеживания посылок" предлагают качать приложение Новая почта, которое автоматически подкрепит посылку к мобильному номеру. Злоумышленники отмечают, что ТТН не отправляют, так как "всегда меняют отправителей с целю безопасности".



Чтобы заказать фальшивые деньги, просят оставить свои данные контактному менеджеру. Некоторые пользователи уже успели воспользоваться новым "сервисом" и остались им довольны. Насколько это реальные люди, редакции не удалось выяснить.

Ранее мы рассказывали, как «на глаз» отличить фальшивые 200 гривен от настоящих: видеоинструкция.



В банке выявили качественные подделки

Напомним, в прошлом году, в одном из отделений коммерческого банка выявили очень качественно подделанные купюры, номиналом в 500 гривен. Об этом сообщил журналистам один из сотрудников банка, пожелавший, чтобы его имя не называли.Фальшивка очень похожа на настоящие деньги. Купюры серии СБ. Только одним банком, в котором работает источник информации, за неделю было изъято около 40 фальшивых купюр по южному региону.