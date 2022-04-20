Кому перейдет власть в России в случае ликвидации Путина? - мнение Арестовича

Смерть Путина не выгодна Украине

В случае, если президента России Владимира Путина "уберут" с занимаемой должности, его место может занять тот, кого поставит олигархический клан РФ. Скорее всего, это будет компромиссная фигура в результате "дворцовых схваток". Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с Дмитрием Быковым на своем Youtube-канале.По его словам, в Кремле существовал сценарий в случае мирного перехода власти – к ней должен был прийти нынешний министр обороны РФ Сергей Шойгу."Если Путина убрать и уходит, соответственно, "коллективный Путин", а Шойгу уже не побеждает – это был сценарий в случае мирного перехода власти. Сейчас побеждает "коллективный олигарх", который больше всего на свете хочет вернуться в мировую систему разделения труда и получать яхты, любовниц и дома в Дубае", – рассказал Арестович.По его словам, олигархи при помощи своей компромиссной фигуры попытаются потом либерализовать Россию только в той части, которая позволит снять санкции."Они могут изобразить парламентаризм, свободу прессы", – подчеркнул советник главы ОП.Ранее Арестович высказал мнение, что смерть российского лидера Владимира Путина не выгодна Украине. Она вряд ли закончит войну и может лишь привести к событиям, при которых Запад просто снимет с РФ все санкции. Чиновник назвал три варианта относительно страны-агрессора, лучшим из которых является тот, при котором нынешний российский лидер пожил бы еще некоторое время и "РФ просто доломали санкциями".Также Арестович считает, что Путин сломал общественный договор и его народ не хочет идти на войну против Украины. Причина – отсутствие реальных военных успехов, о которых пропагандисты годами рассказывали своим телезрителям.