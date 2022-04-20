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Главная » Новости » Власть » 2022 » Апрель » 20 » 15:46:57

Кому перейдет власть в России в случае ликвидации Путина? - мнение Арестовича

Сегодня, 15:46:57 324 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кому перейдет власть в России в случае ликвидации Путина? - мнение Арестовича

В случае, если президента России Владимира Путина "уберут" с занимаемой должности, его место может занять тот, кого поставит олигархический клан РФ. Скорее всего, это будет компромиссная фигура в результате "дворцовых схваток". Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с Дмитрием Быковым на своем Youtube-канале. 

По его словам, в Кремле существовал сценарий в случае мирного перехода власти – к ней должен был прийти нынешний министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Если Путина убрать и уходит, соответственно, "коллективный Путин", а Шойгу уже не побеждает – это был сценарий в случае мирного перехода власти. Сейчас побеждает "коллективный олигарх", который больше всего на свете хочет вернуться в мировую систему разделения труда и получать яхты, любовниц и дома в Дубае", – рассказал Арестович.

По его словам, олигархи при помощи своей компромиссной фигуры попытаются потом либерализовать Россию только в той части, которая позволит снять санкции.

"Они могут изобразить парламентаризм, свободу прессы", – подчеркнул советник главы ОП.
 
 

Смерть Путина не выгодна Украине

Ранее Арестович высказал мнение, что смерть российского лидера Владимира Путина не выгодна Украине. Она вряд ли закончит войну и может лишь привести к событиям, при которых Запад просто снимет с РФ все санкции. Чиновник назвал три варианта относительно страны-агрессора, лучшим из которых является тот, при котором нынешний российский лидер пожил бы еще некоторое время и "РФ просто доломали санкциями".

Также Арестович считает, что Путин сломал общественный договор и его народ не хочет идти на войну против Украины. Причина – отсутствие реальных военных успехов, о которых пропагандисты годами рассказывали своим телезрителям.

 
Тэги: россия, Путин, власть, Арестович
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