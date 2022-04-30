«Я не могла поверить, что Королева Испании Летиция надела мою вышиванку», - Ольга Соловей

"Мне подруга прислала фото в Facebook. Я не могла в это поверить, но сразу поняла, что это моя рубашка: эти манжеты без пуговиц" с застежкой-липучкой, я делаю их сама. Я тогда была очень удивлена и испытываю гордость", - говорит Ольга.