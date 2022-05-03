Андрей Котовенко погиб во время боя с российскими захватчиками под Харьковым. ВИДЕО

Кто такой Андрей Котовенко?

Вчера 2 мая погиб украинский защитник и призер прошлогодних "Игр Непокоренных" Андрей Котовенко. Об этом сообщает Warrior Games: Team Ukraine в Facebook."Украина вновь несет невосполнимые потери, наша команда Warrior Games снова оплакивает собрата. Андрей Котовенко жил Украиной. Он жил ее свободой и честью. Андрей, в твою честь и память будет поднят флаг Украины на многих международных соревнованиях. Тебя будут помнить, как защитника Украины, который отдал свою жизнь за наше будущее!"- отмечается в сообщении.Информацию о смерти ветерана АТО Андрея Котовенко подтвердил его сын. Предварительно известно, что трагедия произошла в 4 часа утра. В комментариях к одному из постов он уточнил, что отец погиб около четырех часов утра. Источники Фокуса рассказали, что трагедия произошла под Харьковом. О дополнительных деталях инцидента пока не сообщается.Андрей Котовенко известен тем, что в результате ранений, полученных в боях в районе донецкого аэропорта, перенес 22 операции и отказался от ампутации. Увечья он получил во время продвижения по заминированной территории, когда пытался зачистить один из объектов российской разведки. После реабилитации Котовенко занялся спортом и вскоре представил Украину на престижных соревнованиях "Игры Непокоренных". В октябре 2021 года спортсмен выиграл бронзовую медаль в жиме лежа, а за год до того выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы в Словакии.У Андрея Котовенко был позывной "Кіт". В боях в Донецкой области он был командиром отдельного минометного подразделения.