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Главная » Новости » Экономика » 2022 » Май » 26 » 21:42:18

Очередной скачок цен: сколько стоит бензин и газ на ОККО, WOG, Авиас и БРСМ-Нефть

Вчера, 21:42:18 255 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Очередной скачок цен: сколько стоит бензин и газ на ОККО, WOG, Авиас и БРСМ-Нефть

Ситуация на рынке горючего в Украине продолжает стремительно меняться и приносит все больше неприятных сюрпризов водителям. Редакция промониторила ресурс AutoRia и предлагает узнать, за сколько сбывают бензин, дизель и автогаз в сетях заправок по Украине 26 мая.

ОККО

В сети АЗС ОККО цены на дизель и бензин удерживают позиции вот уже неделю, однако стоимость автогаза резко прыгает вверх чуть ли не каждый день. Литр А-95 продают по 51 грн, А-95+ – за 52 грн, бензина А-92 – за 50 грн. Дизельное топливо оценивают на уровне 57 грн/л.

В то же время автогаз за сутки подорожал почти на гривню. Теперь за литр этого горючего просят 39,99 грн вместо 39,00 грн.

WOG

На заправках WOG, по имеющейся информации, сейчас меньший ассортимент топлива.

  • Литр А-95 продают по 51 грн,
  • А-92 и А-95+ пока нет вообще.
  • Стоимость дизеля сохраняется на уровне 57 грн/л. 
  • Автогаз удерживает позицию 39,97 грн/л вот уже несколько дней.
 

Авиас

После резкого удорожания 24 мая бензин и дизель в сети Авиас реализуют по цене без изменений. А вот стоимость автогаза продолжает двигаться вверх. Литр А-95 на АЗС можно купить за 50 грн, А-92 – за 49 грн.

За литр дизеля придется отдать 55 грн. Цена на автогаз составляет 39,93 грн/л, что на 1,57 грн больше, чем несколько дней назад, когда стоимость была на уровне 38,36 грн.

БРСМ-Нефть

Ассортимент на заправках этой сети тоже неполный, но цены растут. Удерживает позицию только дизель, литр которого можно приобрести за 54,99 грн. Бензин А-92 реализуют за 49,99 грн/л, что на 2 грн больше, чем накануне.

Стоимость автогаза выросла до 41,36 грн за литр, тогда как еще 24 мая этот вид горючего можно было приобрести за 40,24 грн/л, то есть удорожание составляет 1,12 грн.

Укргаздобыча

Эта сеть сбывает бензин и дизель по установившимся за последние несколько дней ценам, а вот автогаз, прогнозируемо, подорожал. Так, литр А-95 стоит 50 грн, а бензин А-92 продают по 49 грн/л.

Стоимость дизеля установили на уровне 55 грн/л. Автогаз подорожал на 1,55 грн за несколько дней: если 24 мая литр горючего можно было купить за 38,4 грн, то сейчас его продают за 39,95 грн.

Средняя рыночная стоимость

В целом на украинском рынке горючего стремительно растет стоимость бензина А-92 и автогаза – в среднем на 21 коп. и 1,15 грн соответственно. В то же время средняя цена на бензин А-95 упала на 1 коп., а на дизель – на 3 коп.

Средняя стоимость А-95 в Украине составляет 50,76 грн/л, а премиального А-95+ – 51,99 грн/л. Бензин А-92 можно в среднем приобрести за 49,48 грн/л, а дизель – за 56,35 грн/л. Средняя цена на автогаз составляет 40,15 грн/л.
 

Цены на АЗС 26 мая
Цены на АЗС 26 мая / Фото: auto.ria.com

Новые лимиты на UPG

После обострения из-за второго шока от дефицита горючего украинские сети АЗС ослабляют ограничения на объемы продаж в одни руки. Недавно об обновлениях на заправках сообщили в сети UPG.

Заправить одно авто там можно раз в сутки. Принимают наличные, банковские и топливные карты. Для клиентов, которые так рассчитываются, ограничение составляет 40 л фирменного бензина или дизеля для легковых автомобилей и 100 л – для крупногабаритного транспорта.

Если рассчитываться онлайн Скринькой, талонами или топливными картами, то можно приобрести 40 л А-95 или euroДТ владельцам легковых авто и 100 л – для водителей крупногабаритного транспорта. На автогаз ограничений нет. Однако совсем не продают горючее в канистры.

Тэги: АЗС, Цены, Топливо, бензин
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