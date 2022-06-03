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Главная » Новости » Экономика » 2022 » Июнь » 3 » 08:35:56

Цены на АЗС сегодня 3 июня: где есть бензин, газ и дизель на карте Украины

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Цены на АЗС сегодня 3 июня: где есть бензин, газ и дизель на карте Украины

Карта наличия топлива и цен на бензин газ и дизель на сегодня 3 июня 2022 по всем сетям заправок в Украине. На карте отображается информация по всем основным сетям — OKKO, WOG, SOCAR, UPG, KLO, Авіас, ANP, Укрнафта, Shell, Авантаж 7, Rodnik и Chipo. Карта дает возможность узнать детали работы АЗС: график, виды топлива, ограничения и способы оплаты (талоны или карта). 

По состоянию на 3 июня 2022 в Украине цена бензина марки А-95 колебалась от 49 до 52 гривен за один литр, дизель от 55 до 59 грн, а газ от 39 до 41 грн в зависимости от сетей автозаправочных станций.

АЗС на карте Украины - 3 июня


Цены на АЗС Украины 3 июня 2022

Цены топлива на АЗС Украины

Средняя цена на топливо в регионах Украины

Цена на топливо в регионах Украины
Тэги: АЗС, Цены, Топливо, бензин
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