Цены на АЗС сегодня 3 июня: где есть бензин, газ и дизель на карте Украины

АЗС на карте Украины - 3 июня

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Цены на АЗС Украины 3 июня 2022

Средняя цена на топливо в регионах Украины

Карта наличия топлива и цен на бензин газ и дизель на сегодня 3 июня 2022 по всем сетям заправок в Украине. На карте отображается информация по всем основным сетям — OKKO, WOG, SOCAR, UPG, KLO, Авіас, ANP, Укрнафта, Shell, Авантаж 7, Rodnik и Chipo. Карта дает возможность узнать детали работы АЗС: график, виды топлива, ограничения и способы оплаты (талоны или карта).По состоянию на 3 июня 2022 в Украине цена бензина марки А-95 колебалась от 49 до 52 гривен за один литр, дизель от 55 до 59 грн, а газ от 39 до 41 грн в зависимости от сетей автозаправочных станций.