Цены на топливо продолжают падать: сколько теперь стоит бензин на АЗС в Украине

Цены на топливо в выходные показали динамику падения. Стоимость горючего постепенно снижалась 2 июля, а 74 июля цены остались фактически на том же уровне, кроме автогаза, цена на который продолжает падать. Об этом свидетельствуют последние обновленные данные AutoRia.

Как видим, средняя стоимость А-95+ (по состоянию на сегодня 4 июля 2022 года) составляет 52 грн, цена А-95 осталась на уровне 50,61 грн, А-92 — 49,50 грн, стоимость ДТ выросла на 1 коп. и составляет 56,39 грн. Что касается автогаза, то его стоимость 4 июля равна 38,95 грн (уменьшилась по сравнению с 2 июля на 1,35 грн).

4 июля ситуация на заправках такова:

АЗС и вид горючего АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell А-95+ 52 грн - - - А-95 51 грн 51 грн 48,90 грн 50,99 грн А-92 - - - - ДТ 57 грн 57 грн 56 грн 57,99 грн газ 37,99 грн 37,97 грн 37 грн 38,88 грн

Что будет с ценами на топливо в июле?

Раньше мы рассказывали, что цены на горючее в июле будут сильно зависеть от его наличия на заправках. Как говорят эксперты, стоимость бензина и дизеля должна снизиться на 1-2 грн за литр в первой половине июля.

Но такой прогноз справедлив только в том случае, если Россия не нанесет очередных ударов по объектам топливной инфраструктуры страны. По прогнозам, до октября, когда снижается потребление горючего, ситуация на топливном рынке будет оставаться напряженной. И в случае новых атак может возникнуть дефицит или сбой поставок, что тут же приведет к новому росту цен.