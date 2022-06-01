Заур Димаев погиб в Украине. Полковника из Чечни ликвидировали бойцы ВСУ

Вчера во вторник, 31 мая, в ходе боевых действий на Донбассе погиб чеченский боевик, подполковник Заур Димаев.

Его транспортное средство «УАЗ Патриот» попало под обстрел в районе Камышевахи. Об этом сообщает известный российский канал Baza. На месте погиб как Димаев, так и его водитель.

Заур Димаев был заместителем командира 4-го батальона специального полка имени Кадырова, и вместе с группой военных ехал под поселком Камышеваха.

В какой именно это было области — не уточняется, в Украине есть несколько населенных пунктов с таким названием. Однако возможно речь идет о Камышевахе Северодонецкого района Луганской области.







Стоит заметить, что кадыровцы принимают активное участие в боевых действиях в Украине и уже пару дней назад были замечены в центре Северодонецка Луганской области.



Но своими конфузами они отличаются чаще, чем "подвигами", — в частности, на днях украинцев повеселило видео, как кадыровцы "воюют" с соснами.





Заур Димаев и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров