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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Июнь » 1 » 11:53:55

Заур Димаев погиб в Украине. Полковника из Чечни ликвидировали бойцы ВСУ

Сегодня, 11:53:14 519 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Заур Димаев погиб в Украине. Полковника из Чечни ликвидировали бойцы ВСУ

Вчера во вторник, 31 мая, в ходе боевых действий на Донбассе погиб чеченский боевик, подполковник Заур Димаев.

Его транспортное средство «УАЗ Патриот» попало под обстрел в районе Камышевахи. Об этом сообщает известный российский канал Baza. На месте погиб как Димаев, так и его водитель.

Заур Димаев был заместителем командира 4-го батальона специального полка имени Кадырова, и вместе с группой военных ехал под поселком Камышеваха.

В какой именно это было области — не уточняется, в Украине есть несколько населенных пунктов с таким названием. Однако возможно речь идет о Камышевахе Северодонецкого района Луганской области.

карта

Стоит заметить, что кадыровцы принимают активное участие в боевых действиях в Украине и уже пару дней назад были замечены в центре Северодонецка Луганской области.

Но своими конфузами они отличаются чаще, чем "подвигами", — в частности, на днях украинцев повеселило видео, как кадыровцы "воюют" с соснами.

Заур Димаев и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Тэги: Заур Димаев, рф, полковник, чечня, кадыров
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Комментариев: 1
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 14:42:51, Сегодня [Материал]

Пес смердючий! Так і треба!!!
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