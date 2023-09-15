Рамзану Кадырову стало хуже, он впал в кому - ГУР

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили информацию о критическом состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранее наши источники в чеченской диаспоре информировали, что Кадыров впал в кому.

Представитель ГУР Андрей Юсов в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL сообщил, что у Кадырова обострились болезни, которые привели к тяжелому состоянию. "Да, действительно, есть информация, что военный преступник Кадырова находится в тяжелом состоянии и болезни, которые были – обострились и привели к такому тяжелому состоянию", – сказал он.

Юсов добавил, что данные о критическом состоянии главы Чечни подтверждаются из разных источников, при чем причиной недуга не является ранение.

"Информация подтверждается из разных источников в медицинских и политических кругах. Речь идет не о ранении. Другие детали нуждаются в дополнительных уточнениях. Он болеет давно, и речь идет о системных проблемах со здоровьем. Но последние несколько дней он находится в тяжелом состоянии", – сказал представитель ГУР.

Напомним, ранее источники в чеченской диаспоре сообщили, что Кадыров уже несколько дней находится в коме. На самолете его доставляли в Москву, но там ему ничем не смогли помочь, поэтому вернули назад в Чечню. Сейчас его планируют перевести на лечение за границу, вероятно, в ОАЭ.

При этом слухи о том, что глава Чечни тяжело болен, ходят уже несколько месяцев. Предполагалось, что у него отказывают почки: в сети обращали внимание на резкие изменения во внешности Кадырова, в частности на сильный отек лица и странный предмет на пальце.

Косвенно его недуг подтвердил один из сыновей Кадырова, разместивший эмоциональное видео о том, как тяжело терять отца.

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