«Похоже, Кадыров таки умер час назад в ЦКБ» - Леонид Невзлин

Один из бывших руководителей ЮКОСа Леонид Невзлин утверждает, что глава Чечни Рамзан Кадыров умер.
"Похоже, Кадыров таки отдал концы час назад в ЦКБ", - написал он
в соцсети Х (бывший Твиттер) несколько часов назад.
Официальных и любых других подтверждений этому нет. Вчера поползли слухи о смерти или тяжелом состоянии Кадырова, но в воскресенье он записал видео, где гуляет по парку.
Что происходило с Кадыровым в последние дни?
В последние дни снова разрастаются слухи о серьезной болезни, коме и даже смерти Рамзана Кадырова
. Смерть и кому, впрочем, он уже опроверг, записав короткое видео своей прогулки в парке (дата записи неизвестна). А вот о состоянии его здоровья вопросы остаются.
Новую волну обсуждений запустил оппозиционный чеченский телеграм-канал, заявивший что Кадыров в коме. Затем об этом написали украинские СМИ со ссылкой на "чеченскую диаспору". Поддержал эту тему представитель ГУР Андрей Юсов. Он заявил, что Кадыров "в тяжелом состоянии".
Далее 17 сентября вышло видео с главой Чечни, где он гуляет по парку в дождливую погоду. "Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит", - заявил Кадыров. Телеграм-каналы считают, что погода и здание на горизонте говорят о том, что ролик сделан в Грозном.
Слухи об ухудшении здоровья Кадырова поступали и с российской стороны
Оппозиционное издание "Верстка" сообщило, что самолет Кадырова 15 сентября вылетел из Грозного в направлении Москвы, вернувшись обратно вечером 17 сентября. Сообщений о мероприятиях с его участием не было.
Также ряд телеграмм-каналов написали, что в воскресенье у Центральной клинической больницы Кремля было много машин с госномерами Чечни.
На следующий день экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что у Кадырова "тяжелая почечная недостаточность". Телеграм-каналы писали, что он проходит курс гемодиализа.
Отметим, что слухи о почечной болезни, а также о диализе по поводу Кадырова ходили еще летом. Также многие отмечали, что в этом году он стал чаще брать отпуска и реже появляться на публике.
Впрочем, пока объективных доказательств смерти Кадырова нет, а в Кремле вопрос комментировать отказались. Хотя по главе Чечни, который в последнее время сильно набрал вес и приобрел одышку, видно, что он сейчас далеко не в лучшей форме.