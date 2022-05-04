Станислав Шушкевич в 1991-1994 годах возглавлял Верховный Совет Беларуси 12-го созыва. В качестве главы республики он подписывал Беловежские соглашения, которые положили конец существования СССР.

Летом 1994 года Шушкевич участвовал в первых президентских выборах в Беларуси, на которых занял четвертое место, получив 9,91% голосов избирателей. Победителем выборов стал Александр Лукашенко.



Уночы на 4 траўня ў Мінску памёр Станіслаў Шушкевіч. Гэта пацвердзіла @euroradio яго жонка Ірына. Першаму кіраўніку незалежнай Беларусі было 87 гадоў. У канцы красавіка ён трапіў у рэанімацыю пасля перанесенага COVID-19. Праз два дні яго выпісалі з лякарні, але здароўе палітыка было падарванае хваробай. Еўрарадыё выказвае спачуванні сваякам і сябрам Станіслава Станіслававіча. І ўсім, для каго ён доўгія гады заставаўся маральным аўтарытэтам.

Путин хочет съесть Беларусь

Власть Лукашенко я не отдавал Лукашенко неуч, грубиян и хам

Сегодня в ночь на 4 мая в Минске в возрасте 87 лет умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич, сообщила «Еврорадио» его супруга Ирина.В конце апреля Шушкевича доставили в реанимацию после перенесенного COVID-19. Через два дня политика выписали из больницы, но его здоровье было подорвано болезнью.