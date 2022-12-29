В Беларуси упала ракета от ЗРК С-300. Лукашенко уже сообщили

Утром вблизи села Горбаха Брестской области Беларуси упала ракета, предварительно от ЗРК С-300, сообщают местные паблики.



"В местных пабликах VK появилась информация, что сегодня утром "недалеко от села Горбаха ПВО сбили ракету, по предварительной информации, пострадавших нет".



По утверждению местных пабликов, ракета была найдена в поле в Ивановском районе Брестской области. Судя по опубликованным снимкам, это части ракеты от ЗРК С-300.

Лукашенко уже сообщили

Власти Беларуси подтвердили попадание ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-300 на территорию страны, самопровозглашенному президенту страны Александру Лукашенко уже сообщили об этом.



"О происшествии немедленно был проинформирован глава государства (Александр Лукашенко - ред.). По его поручению группа специалистов из числа сотрудников следственного комитета и министерства обороны устанавливает причины падения".



Власти страны утверждают, что ракета ЗРК С-300 упала с территории Украины.



Сообщается, что рассматривают две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, или ракета сбита вследствие работы систем ПВО Беларуси.



Сегодня 29 декабря утром Россия осуществила пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны. Противовоздушная оборона уничтожила 54 российские крылатые ракеты из 69 запущенных врагом.