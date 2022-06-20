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Минобороны РБ замалчивает несчастные (и летальные) случаи на учениях в республике Беларусь - BYPOL

Вчера, 19:03:30 282 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Минобороны РБ замалчивает несчастные (и летальные) случаи на учениях в республике Беларусь - BYPOL

​Объединение силовиков Беларуси BYPOL располагает информацией о том, что в период последних проходящих на южной границе Республики Беларусь "учений" и "усилений", в вооруженных силах регулярно происходят несчастные случаи, замалчиваемые руководством Министерства обороны.

Беларуские военнослужащие гибнут и в мирное время. От народа скрываются смертельные происшествия с участием боевой техники и вооружения. 
 
Так, по данным BYPOL в ходе оборудования окопа на приграничной территории один из военнослужащих контрактной службы, произвел непреднамеренный выстрел из личного оружия, в результате которого ранил себя в ногу. 
 
Второй несчастный случай имел смертельный исход. Во время выезда из капонира, БМП-2 совершила наезд на двух военнослужащих. В результате наезда один из них - солдат срочной службы скончался. Второй – прапорщик благодаря тому, что оказался в бронежилете, выжил, но получил увечья в виде переломов нескольких ребер. 

Источник: BYPOL
Тэги: Беларусь, несчастный случай, Лукашенко, Военные учения
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