Минобороны РБ замалчивает несчастные (и летальные) случаи на учениях в республике Беларусь - BYPOL

Так, по данным BYPOL в ходе оборудования окопа на приграничной территории один из военнослужащих контрактной службы, произвел непреднамеренный выстрел из личного оружия, в результате которого ранил себя в ногу.

Второй несчастный случай имел смертельный исход. Во время выезда из капонира, БМП-2 совершила наезд на двух военнослужащих. В результате наезда один из них - солдат срочной службы скончался. Второй – прапорщик благодаря тому, что оказался в бронежилете, выжил, но получил увечья в виде переломов нескольких ребер.



Источник: BYPOL

​Объединение силовиков Беларуси BYPOL располагает информацией о том, что в период последних проходящих на южной границе Республики Беларусь "учений" и "усилений", в вооруженных силах регулярно происходят несчастные случаи, замалчиваемые руководством Министерства обороны.Беларуские военнослужащие гибнут и в мирное время. От народа скрываются смертельные происшествия с участием боевой техники и вооружения.